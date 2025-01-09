Британский фунт упал до 14-месячного минимума: в чем причина

Курс фунта стерлингов опустился до самого низкого уровня с конца 2023 г. на фоне распродажи глобальных облигаций. Это привело к росту стоимости заимствований для правительства Великобритании до рекордного уровня за 16 лет, усилив обеспокоенность стабильностью государственных финансов.

Об этом сообщает Reurters.

О курсе британского фунта

Отмечается, что курс фунта стерлингов снизился на 0,6%, достигнув уровня 1,2295 доллара – самого низкого показателя с ноября 2023 года.

Одновременно стоимость хеджирования рисков значительных колебаний курса на месячный период поднялась до самого высокого уровня с момента банковского кризиса в марте 2023 года.

Министр финансов Рейчел Ривз столкнулась с первым серьезным испытанием, поскольку нестабильность на рынке облигаций может вынудить пересмотреть будущие бюджетные расходы.

Обычно рост доходности государственных облигаций способствует укреплению фунта, однако эта связь нарушилась, что свидетельствует о росте беспокойства инвесторов состоянием финансов Великобритании.

Сообщается, что в среду вечером, 8 января, Министерство финансов Великобритании обнародовало заявление, в котором подчеркнуло намерение сохранять "железный контроль" над государственными финансами.

Курс стерлинга по отношению к доллару

Стерлинг оставался одной из сильнейших валют по отношению к доллару за последние несколько лет, преимущественно благодаря политике Банка Англии, направленной на удержание высоких процентных ставок в Великобритании дольше, чем у других ведущих центральных банков.

Это создавало привлекательные условия для иностранных инвесторов, получавших более высокие доходы из британских активов.

В то же время предложенная Дональдом Трампом политика по торговым тарифам и иммиграции несет риск усиления инфляционного давления в США, что ограничивает способность Федеральной резервной системы снижать ставки.

Отмечается, что Великобритания борется с замедлением роста, устойчивой инфляцией и ухудшением рынка труда, отставая от Соединенных Штатов, демонстрирующих устойчивость практически во всех областях.

Об экономике Великобритании

Экономика Великобритании сейчас находится в состоянии стагнации, в то время как ситуация на рынке труда быстро ухудшается. Работодатели сталкиваются с вызовами из-за повышения налогов, которое стало самым общим увеличением налоговой нагрузки с 1993 года.

Доходность 30-летних государственных облигаций возросла до самого высокого уровня с 1998 года, что отражает всеобщее повышение глобальной доходности долгосрочных облигаций.

Отмечается, что последний серьезный удар по государственному долгу Великобритании произошел в сентябре 2022 года, когда премьер-министр Лиз Трасс представила бюджет с миллиардными нефинансированными налоговыми сокращениями. Это привело к резкому падению цен на облигации, ослаблению фунта и заставило Банк Англии вмешаться, чтобы стабилизировать рынок.

Уточняется, что текущие колебания рынка значительно слабее, чем в конце 2022 года, когда доходность 10-летних государственных облигаций выросла на целый процентный пункт за неделю, а фунт достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару.

Ранее Delo.ua проанализировало прогнозы по валютному рынку на первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне на рынке будут превалировать девальвационные настроения. Поэтому дальнейший рост курса доллара кажется неизбежным.