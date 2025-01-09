Британський фунт упав до 14-місячного мінімуму: в чому причина

Курс фунта стерлінгів опустився до найнижчого рівня з кінця 2023 року на тлі розпродажу глобальних облігацій. Це спричинило зростання вартості запозичень для уряду Великобританії до рекордного рівня за 16 років, посиливши занепокоєння щодо стабільності державних фінансів.

Про це повідомляє Reurters.

Про курс британського фунта

Зазначається, що курс фунта стерлінгів знизився на 0,6%, досягнувши рівня 1,2295 долара — найнижчого показника з листопада 2023 року.

Одночасно вартість хеджування ризиків значних коливань курсу на місячний період піднялася до найвищого рівня з часу банківської кризи у березні 2023 року.

Міністр фінансів Рейчел Рівз зіткнулася з першим серйозним випробуванням, оскільки нестабільність на ринку облігацій може змусити переглянути майбутні бюджетні витрати.

Зазвичай зростання прибутковості державних облігацій сприяє зміцненню фунта, проте наразі цей зв’язок порушився, що свідчить про зростання занепокоєння інвесторів станом фінансів Великобританії.

Повідомляється, що у середу ввечері, 8 січня, Міністерство фінансів Великобританії оприлюднило заяву, в якій наголосило про намір зберігати "залізний контроль" над державними фінансами.

Курс стерлінга відносно долара

Стерлінг залишався однією з найсильніших валют відносно долара протягом останніх кількох років, переважно завдяки політиці Банку Англії, спрямованій на утримання високих процентних ставок у Великобританії довше, ніж у інших провідних центральних банків.

Це створювало привабливі умови для іноземних інвесторів, які отримували вищі доходи з британських активів.

У той же час запропонована Дональдом Трампом політика щодо торговельних тарифів та імміграції несе ризик посилення інфляційного тиску в США, що обмежує здатність Федеральної резервної системи знижувати ставки. Це спричинило значне зміцнення долара відносно майже всіх інших валют.

Наголошується, що Британія бореться з уповільненням зростання, стійкою інфляцією та погіршенням ринку праці, відстаючи від Сполучених Штатів, які демонструють стійкість практично в усіх сферах.

Про економіку Великобританії

Економіка Великобританії зараз перебуває у стані стагнації, тоді як ситуація на ринку праці швидко погіршується. Роботодавці стикаються з викликами через підвищення податків, яке стало найбільшим загальним збільшенням податкового навантаження з 1993 року.

Прибутковість 30-річних державних облігацій зросла до найвищого рівня з 1998 року, що відображає загальне підвищення глобальної прибутковості довгострокових облігацій.

Зазначається, що останній серйозний удар по державному боргу Великобританії відбувся у вересні 2022 року, коли тодішня прем'єр-міністр Ліз Трасс представила бюджет із мільярдними нефінансованими податковими скороченнями. Це спричинило різке падіння цін на облігації, ослаблення фунта та змусило Банк Англії втрутитися, щоб стабілізувати ринок.

Уточнюється, що поточні коливання ринку значно слабші, ніж наприкінці 2022 року, коли прибутковість 10-річних державних облігацій зросла на цілий процентний пункт за тиждень, а фунт досяг рекордно низького рівня відносно долара.

Раніше Delo.ua проаналізувало прогнози щодо валютного ринку на перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни на ринку переважатимуть девальваційні настрої. Тому подальше зростання курсу долара видається неминучим.