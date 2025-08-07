Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Наличный курс:

USD

41,52

41,44

EUR

48,55

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бронеавтомобиль "Новатор 2С" запустили в серийное производство

бронеавтомобиль "Новатор 2С"
Бронеавтомобиль "Новатор 2С". Фото: Украинская бронетехника

Санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль "Новатор 2С" уже серийно производится и поступает в боевые подразделения. Он предназначен для быстрой эвакуации раненых из зоны боевых действий, оказания первой медицинской помощи и перевозки медиков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания "Украинская бронетехника", которая представила бронеавтомобиль в конце 2024 года.

Он разработан на базе СБА "Новатор". Конструкция обеспечивает защиту экипажа и раненых от огневого поражения и вредных внешних факторов в любых погодных условиях и разных типах местности.

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас рассказал, что главной задачей санитарно-эвакуационного "Новатора 2С" является спасение жизней.

Он отметил, что благодаря своим техническим характеристикам бронеавтомобиль позволяет боевым медикам быстро и безопасно добираться до самых сложных участков для эвакуации раненых.

По словам Бельбаса, специальное медицинское оборудование, установленное в автомобиле, позволяет оказывать неотложную помощь и стабилизировать состояние раненых непосредственно во время транспортировки.

Характеристики бронеавтомобиля

"Новатор 2С" способен производить эвакуацию шести раненых в положении сидя или четырех в положении лежа. Автомобиль оборудован встроенным местом для транспортировки лежащего пациента, а также откидными полками для эвакуации раненых в разном состоянии.

Предусмотрено пространство для установки современного медицинского оборудования: дефибриллятора, аппарата ИВЛ, кислородной системы, мониторов жизненных показателей и т.п.

Компоновка позволяет интегрировать различные варианты медицинской аппаратуры – в соответствии с задачами и требованиями конкретного подразделения.

Бронеавтомобиль благодаря фиксации систем жизнеобеспечения обеспечивает скорую эвакуацию из "горячих" точек и оказание помощи в дороге. Также гарантирует безопасность медицинского персонала, водителя и тяжелораненых — даже под огнем.

Напомним, в марте 2024 года "Украинская бронетехника" провела успешное испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".

Автор:
Татьяна Бессараб