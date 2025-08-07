Бронеавтомобиль "Новатор 2С" запустили в серийное производство

Санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль "Новатор 2С" уже серийно производится и поступает в боевые подразделения. Он предназначен для быстрой эвакуации раненых из зоны боевых действий, оказания первой медицинской помощи и перевозки медиков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания "Украинская бронетехника", которая представила бронеавтомобиль в конце 2024 года.

Он разработан на базе СБА "Новатор". Конструкция обеспечивает защиту экипажа и раненых от огневого поражения и вредных внешних факторов в любых погодных условиях и разных типах местности.

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас рассказал, что главной задачей санитарно-эвакуационного "Новатора 2С" является спасение жизней.

Он отметил, что благодаря своим техническим характеристикам бронеавтомобиль позволяет боевым медикам быстро и безопасно добираться до самых сложных участков для эвакуации раненых.

По словам Бельбаса, специальное медицинское оборудование, установленное в автомобиле, позволяет оказывать неотложную помощь и стабилизировать состояние раненых непосредственно во время транспортировки.

Характеристики бронеавтомобиля

"Новатор 2С" способен производить эвакуацию шести раненых в положении сидя или четырех в положении лежа. Автомобиль оборудован встроенным местом для транспортировки лежащего пациента, а также откидными полками для эвакуации раненых в разном состоянии.

Предусмотрено пространство для установки современного медицинского оборудования: дефибриллятора, аппарата ИВЛ, кислородной системы, мониторов жизненных показателей и т.п.

Компоновка позволяет интегрировать различные варианты медицинской аппаратуры – в соответствии с задачами и требованиями конкретного подразделения.

Бронеавтомобиль благодаря фиксации систем жизнеобеспечения обеспечивает скорую эвакуацию из "горячих" точек и оказание помощи в дороге. Также гарантирует безопасность медицинского персонала, водителя и тяжелораненых — даже под огнем.

Напомним, в марте 2024 года "Украинская бронетехника" провела успешное испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".