Бронеавтомобіль "Новатор 2С", що рятуватиме життя, запустили у серійне виробництво

Санітарно-евакуаційний бронеавтомобіль "Новатор 2С" вже серійно виробляється та надходить у бойові підрозділи. Він призначений для швидкої евакуації поранених із зони бойових дій, надання їм першої медичної допомоги та перевезення медиків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія "Українська бронетехніка", яка представила бронеавтомобіль в кінці 2024 року.

Він розроблений на базі СБА "Новатор". Конструкція забезпечує захист екіпажу та поранених від вогневого ураження та шкідливих зовнішніх факторів у будь-яких погодних умовах і на різних типах місцевості.

Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас розповів, що головним завданням санітарно-евакуаційного "Новатора 2С" є порятунок життів.

Він зазначив, що завдяки своїм технічним характеристикам бронеавтомобіль дозволяє бойовим медикам швидко та безпечно діставатися до найскладніших ділянок для евакуації поранених.

За словами Бельбаса, спеціальне медичне обладнання, встановлене в автомобілі, дає змогу надавати невідкладну допомогу та стабілізувати стан поранених безпосередньо під час транспортування.

Характеристики бронеавтомобіля

"Новатор 2С" здатний здійснювати евакуацію шести поранених в положенні сидячи або чотирьох в положенні лежачи. Автомобіль обладнаний вмонтованим місцем для транспортування лежачого пацієнта, а також відкидними (розкладними) полицями для евакуації поранених у різному стані.

Передбачено простір для встановлення сучасного медичного обладнання: дефібрилятора, апарата ШВЛ, кисневої системи, моніторів життєвих показників тощо.

Компонування дозволяє інтегрувати різні варіанти медичної апаратури — відповідно до завдань і вимог конкретного підрозділу.

Бронеавтомобіль завдяки фіксації систем життєзабезпечення забезпечує швидку евакуацію з "гарячих" точок і надання допомоги в дорозі. Також гарантує безпеку медичного персоналу, водія та тяжкопоранених — навіть під вогнем.

Нагадаємо, у березні 2024 року "Українська бронетехніка" провела успішне випробування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" із бойовим дистанційно керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".