"Українська бронетехніка" передала Нацгвардії першу партію машин "Новатор-2" з РЕБ

Компанія "Українська бронетехніка" передала Національній гвардії України першу партію нових броньованих автомобілів "Новатор-2".

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Що відомо про СБА "Новатор-2"

СБА "Новатор-2" є продовженням автомобільної лінійки компанії. Цей бронеавтомобіль розроблений на базі СБА "Новатор", який з 2018 року постачається Силам Оборони України.

Дослідний зразок машини був вперше представлений на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO у Польщі у вересні 2023 року. Автомобіль розроблявся під час війни із врахуванням досвіду використання "Новатора" різноманітними підрозділами в бойових умовах.

""Новатор-2" виготовлений на наше замовлення. Нам було важливо отримати бронеавтомобіль під бойову групу, на 9 чоловік. Це було побажання фронту, те, що потрібно бійцям сьогодні. Такі автомобілі отримає кожна бойова бригада Нацгвардії", - заявив під час передачі першої партії автомобілів заступник командувача Національної гвардії України Олександр Білоус.

Він повідомив, що при розробці було враховано всі побажання Національної гвардії. Бронеавтомобіль до серійного виробництва пройшов майже рік випробовувань.

Також, за словами генерального директора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, компанія першою з виробників почала постачати автомобілі з РЕБ.

"Ми сподіваємося на співпрацю та зворотній зв’язок від бойових підрозділів стосовно того, як машина проявляє себе в бойових умовах, щоб максимально покращувати її, враховуючи реалії сучасної війни", - заявив він.

Нагадаємо, у березні 2024 року "Українська бронетехніка" провела успішне випробування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" із бойовим дистанційно керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".

Варто зазначити, що у перші два місяці 2024 року Збройні Сили України отримали 46 нових зразків озброєння та військової техніки, виготовлених в Україні. Ця кількість перевищує показники січня-лютого 2023 року, що свідчить про активізацію виробничих потужностей в галузі.

Також повідомлялося, що Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.