"Украинская бронетехника" передала Нацгвардии первую партию машин "Новатор-2" с РЭБ

Компания "Украинская бронетехника" передала Национальной гвардии Украины первую партию новых бронированных автомобилей "Новатор-2".

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Что известно о СБА "Новатор-2"

СБА "Новатор-2" - продолжение автомобильной линейки компании. Этот бронеавтомобиль разработан на базе СБА "Новатор", с 2018 года поставляемого Силам Обороны Украины.

Опытный образец машины впервые представлен на Международной выставке оборонной промышленности MSPO в Польше в сентябре 2023 года. Автомобиль разрабатывался во время войны с учетом опыта использования "Новатора" различными подразделениями в боевых условиях.

""Новатор-2" изготовлен по нашему заказу. Нам было важно получить бронеавтомобиль под боевую группу, на 9 человек. Это было пожелание фронта, то, что нужно бойцам сегодня. Такие автомобили получит каждая боевая бригада Нацгвардии", - заявил во время передачи первой партии автомобилей заместитель командующего Национальной гвардией Украины Александр Билоус.

Он сообщил, что при разработке были учтены все пожелания Национальной гвардии. Бронеавтомобиль до серийного производства прошел почти год испытаний.

Также, по словам генерального директора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, компания первой из производителей начала поставлять автомобили из РЭБ.

"Мы надеемся на сотрудничество и обратную связь от боевых подразделений по поводу того, как машина проявляет себя в боевых условиях, чтобы максимально улучшать ее, учитывая реалии современной войны", - заявил он.

Напомним, в марте 2024 года "Украинская бронетехника" провела успешное испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".

В первые два месяца 2024 года Вооруженные Силы Украины получили 46 новых образцов вооружения и военной техники, изготовленных в Украине. Это количество превышает показатели января-февраля 2023 года, что свидетельствует об активизации производственных мощностей в отрасли.

Также сообщалось, что Франция будет поощрять свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.