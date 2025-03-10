Бронирование в "Дії" будет временно недоступно: в чем причины

11 марта, с 9:00 до 18:00 на портале "Дія" временно не будет работать сервис бронирования. Пользователи могут воспользоваться услугой заранее или после завершения технических работ.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Там пояснили, что команда "Дії" проводит модернизацию сервиса для улучшения взаимодействия с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, принимающих решение о критических предприятиях.

Чтобы избежать неудобств, пользователям рекомендуют воспользоваться сервисом до 9:00 11 марта или после 18:00 этого же дня.

Обновление сервиса осуществляется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны Украины. Модернизация проводится в рамках "Проекта поддержки Дії", внедряемого Программой развития ООН (ПРООН) в Украине при поддержке Швеции.

Как подать заявление на бронирование работников через Дію

Заявление на бронирование работников можно подать только через портал "Дія".

Все действия теперь производятся исключительно в электронном формате. Важно: если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки необходимо отменить предварительное бронирование.

Алгоритм бронирования:

Авторизоваться на портале "Дія". Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление". Внести нужные данные работников. Подтвердить уровень их заработной платы. Проверить и подписать заявку (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант). Ожидать результата – сообщение о рассмотрении заявки поступит на электронную почту и портал "Дія".

Подтвержденное бронирование отображается в приложении "Резерв+". Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности – до 1 года.