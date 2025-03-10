Бронювання в "Дії" буде тимчасово недоступним: в чому причини

11 березня, з 9:00 до 18:00 на порталі "Дія" тимчасово не працюватиме сервіс бронювання. Користувачі можуть скористатися послугою заздалегідь або вже після завершення технічних робіт.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Там пояснили, що команда "Дії" проводить модернізацію сервісу для покращення взаємодії з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій, які ухвалюють рішення щодо критичних підприємств.

Щоб уникнути незручностей, користувачам рекомендують скористатися сервісом до 9:00 11 березня або після 18:00 цього ж дня.

Оновлення сервісу реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізація проводиться в межах "Проєкту підтримки Дія", який упроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Швеції.

Як подати заяву на бронювання працівників через Дію

Заяву на бронювання працівників можна подати лише через портал "Дія".

Усі дії тепер здійснюються виключно в електронному форматі. Важливо: якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки необхідно скасувати попереднє бронювання.

Алгоритм бронювання:

Авторизуватися на порталі "Дія". Обрати послугу "Бронювання працівників" та натиснути "Подати заяву". Внести необхідні дані працівників. Підтвердити рівень їхньої заробітної плати. Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант). Очікувати результату – повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал "Дія".

Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності - до 1 року.