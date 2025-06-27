Будут судить экс-чиновника Минобороны, который "списал" предпринимателю 94 млн грн пени за просроченные контракты

Сотрудники ДБР завершили расследование уголовного производства и направили в суд обвинительный акт в отношении одного из эксдиректоров департамента Министерства обороны Украины. Он "списал" почти 94 миллиона гривен пени львовскому бизнесмену, просрочившему поставки товаров ведомству по ряду контрактов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ДБР.

В ходе расследования было обнаружено, что в 2023 году подконтрольные бизнесмену предприятия заключили договоры с Минобороны на поставку военной одежды. В частности, компании подписали 23 соглашения более чем на 1,5 млрд грн.

В момент заключения договоров, подконтрольные львовскому предпринимателю общества не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения сделок.

Чтобы избежать начисления штрафных санкций или их существенного уменьшения дельцы обратились к временно исполняющему обязанности директору профильного департамента оборонного ведомства с просьбой перечислить выставленные штрафные санкции за нарушением сроков поставки товаров.

Следователи выяснили, что должностное лицо в нарушение норм заключенных ранее договоров, необоснованно и безосновательно заключило дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров, в том числе по договорам, которые уже полностью выполнены.

Из-за неправомерных действий временно исполняющего обязанности директора департамента Минобороны выставленные штрафные санкции были безосновательно уменьшены почти с 98 млн грн до 4,5 млн грн, то есть на 93,5 млн грн.

Бывший чиновник подозревается в злоупотреблении властью или служебным положением по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Напомним, недавно сотрудники ДБР разоблачили преступную организацию, которая разворовывала бюджетные средства, выделенные на закупку пищевых продуктов для ВСУ.