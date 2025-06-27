Судитимуть експосадовця Міноборони, який "списав" підприємцю 94 млн грн пені за прострочені контракти

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження та направили до суду обвинувальний акт щодо одного з ексдиректорів департаменту Міністерства оборони України. Він "списав" майже 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів відомству за низкою контрактів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДБР.

В ході розслідування було виявлено, що 2023 року підконтрольні бізнесмену підприємства уклали договори з Міноборони на постачання військового одягу. Зокрема, компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд грн.

На момент укладання договорів, підконтрольні львівському підприємцю товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод.

Щоб уникнути нарахування штрафних санкцій або їх суттєвого зменшення ділки звернулися до тимчасово виконуючого обов’язки директора профільного департаменту оборонного відомства з проханням перерахувати виставлені штрафні санкції за порушенням термінів постачання товарів.

Слідчі з’ясували, що посадовець у порушення норм укладених раніше договорів, необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів, у тому числі по договорах, які вже повністю виконані.

Через неправомірні дії тимчасово виконуючого обов’язки директора департаменту Міноборони виставлені штрафні санкції були безпідставно зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн.

Колишній чиновник підозрюється у зловживанні владою або службовим становищем за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.

Нагадаємо, нещодано працівники ДБР викрили злочинну організацію, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на закупівлю харчових продуктів для ЗСУ.