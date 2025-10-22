Build in Ukraine: более 25 иностранных компаний уже локализуются в Украине

Сейчас более 25 иностранных оборонных и высокотехнологичных компаний находятся на разных стадиях локализации в Украине. Инициатива Build in Ukraine призвана интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в экосистему оборонной отрасли Европы, увеличить объем помощи и привлечь дополнительные инвестиции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Среди этих компаний есть международные партнеры, которые разворачивают или планируют развернуть деятельность в Украине: британская BAE Systems (совместное производство и обслуживание гаубиц L119), немецкая Rheinmetall (ремонтные и производственные базы для бронетехники), швейцарская SAAB (соглашения о совместном производстве систем ПВО) и соглашение о совместном производстве систем ПВО боеприпасов).

Кроме классических оборонных производств, в Украину заходят компании в сферах беспилотных систем, киберзащиты, систем борьбы с дронами и других high-tech решений, что одновременно повышает обороноспособность и создает рабочие места в гражданском секторе.

По замыслу инициативы, локализация дает несколько ключевых выгод:

Быстрее и стабильнее снабжение вооружений и комплектующих без зависимости от транзитных цепей;

повышение технологического потенциала ОПК, передача ноу-хау и обучение местных кадров;

Интеграция в европейские цепи поставок и возможность сотрудничества на едином рынке оборонных технологий;

Привлечение прямых иностранных инвестиций и рабочих мест в регионах;

Увеличение совокупной поддержки безопасности через совместные производственные программы и сервисные базы.

Министерство обороны подчеркивает, что Build in Ukraine должна функционировать как взаимовыгодная модель: партнеры получают доступ к производственным площадкам, квалифицированной рабочей силе и близости к театру операций, Украина — технологии, инвестиции и устойчивую возможность производить ключевые средства вооружения.

Эксперты и власти оценивают, что текущая волна локализаций может стать отправной точкой для превращения Украины в региональный хаб оборонных технологий в Европе. Инициатива рассматривается как долгосрочная стратегия, направленная на постепенную трансформацию Украины из преимущественно потребителя оборонной помощи в партнера-производителя.

Ранее министр обороны Денис Шмигаль сообщал, что для минимизации рисков и повышения привлекательности инвестиций Украина создала Defence City — специальный экономический режим для развития оборонной индустрии.