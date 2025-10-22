Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,98

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Build in Ukraine: понад 25 іноземних компаній уже локалізуються в Україні

снаряди, зброя
В Україні вже локалізовано понад 25 іноземних компаній / Міноборони

Станом на зараз понад 25 іноземних оборонних та високотехнологічних компаній перебувають на різних стадіях локалізації в Україні. Ініціатива Build in Ukraine покликана інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) в екосистему оборонної галузі Європи, збільшити обсяг безпекової допомоги та залучити додаткові інвестиції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Серед цих компаній є міжнародні партнери, які розгортають або планують розгорнути діяльність в Україні: британська BAE Systems (спільне виробництво та обслуговування гаубиць L119), німецька Rheinmetall (ремонтні й виробничі бази для бронетехніки), швейцарська SAAB (угоди про спільне виробництво систем ППО) та американська Northrop Grumman (домовленості щодо виробництва боєприпасів).

Крім класичних оборонних виробництв, в Україну заходять компанії у сферах безпілотних систем, кіберзахисту, систем боротьби з дронами та інших high-tech рішень, що одночасно підвищує обороноздатність і створює робочі місця в цивільному секторі.

За задумом ініціативи, локалізація дає декілька ключових вигод:

  • Швидше та стабільніше постачання озброєнь і комплектуючих без залежності від транзитних ланцюгів;
  • Підвищення технологічного потенціалу ОПК, передача ноу-хау та навчання місцевих кадрів;
  • Інтеграція у європейські ланцюги постачання та можливість співпрацювати на єдиному ринку оборонних технологій;
  • Залучення прямих іноземних інвестицій і створення робочих місць у регіонах;
  • Збільшення сукупної безпекової підтримки через спільні виробничі програми та сервісні бази.

Міністерство оборони підкреслює, що Build in Ukraine має функціонувати як взаємовигідна модель: партнери отримують доступ до виробничих майданчиків, кваліфікованої робочої сили та близькості до театру операцій, Україна — технології, інвестиції та сталу спроможність виробляти ключові засоби озброєння.

Експерти та представники влади оцінюють, що поточна хвиля локалізацій може стати відправною точкою для перетворення України на регіональний хаб оборонних технологій у Європі. Ініціатива розглядається як довгострокова стратегія, спрямована на поступову трансформацію України з переважно споживача оборонної допомоги в партнера-виробника.

Додамо, раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що для мінімізації ризиків та підвищення привабливості інвестицій Україна створила Defence City — спеціальний економічний режим для розвитку оборонної індустрії. 

Автор:
Тетяна Гойденко