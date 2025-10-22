- Категорія
Build in Ukraine: понад 25 іноземних компаній уже локалізуються в Україні
Станом на зараз понад 25 іноземних оборонних та високотехнологічних компаній перебувають на різних стадіях локалізації в Україні. Ініціатива Build in Ukraine покликана інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) в екосистему оборонної галузі Європи, збільшити обсяг безпекової допомоги та залучити додаткові інвестиції.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.
Серед цих компаній є міжнародні партнери, які розгортають або планують розгорнути діяльність в Україні: британська BAE Systems (спільне виробництво та обслуговування гаубиць L119), німецька Rheinmetall (ремонтні й виробничі бази для бронетехніки), швейцарська SAAB (угоди про спільне виробництво систем ППО) та американська Northrop Grumman (домовленості щодо виробництва боєприпасів).
Крім класичних оборонних виробництв, в Україну заходять компанії у сферах безпілотних систем, кіберзахисту, систем боротьби з дронами та інших high-tech рішень, що одночасно підвищує обороноздатність і створює робочі місця в цивільному секторі.
За задумом ініціативи, локалізація дає декілька ключових вигод:
- Швидше та стабільніше постачання озброєнь і комплектуючих без залежності від транзитних ланцюгів;
- Підвищення технологічного потенціалу ОПК, передача ноу-хау та навчання місцевих кадрів;
- Інтеграція у європейські ланцюги постачання та можливість співпрацювати на єдиному ринку оборонних технологій;
- Залучення прямих іноземних інвестицій і створення робочих місць у регіонах;
- Збільшення сукупної безпекової підтримки через спільні виробничі програми та сервісні бази.
Міністерство оборони підкреслює, що Build in Ukraine має функціонувати як взаємовигідна модель: партнери отримують доступ до виробничих майданчиків, кваліфікованої робочої сили та близькості до театру операцій, Україна — технології, інвестиції та сталу спроможність виробляти ключові засоби озброєння.
Експерти та представники влади оцінюють, що поточна хвиля локалізацій може стати відправною точкою для перетворення України на регіональний хаб оборонних технологій у Європі. Ініціатива розглядається як довгострокова стратегія, спрямована на поступову трансформацію України з переважно споживача оборонної допомоги в партнера-виробника.
Додамо, раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що для мінімізації ризиків та підвищення привабливості інвестицій Україна створила Defence City — спеціальний економічний режим для розвитку оборонної індустрії.