BYD вернулась к росту: экспорт впервые принес китайскому автогиганту больше половины дохода

Китайский производитель электромобилей BYD во втором квартале увеличил чистую прибыль на 30% — до 8,2 млрд юаней ($1,2 млрд). Показатель вырос впервые за полтора года благодаря продажам за рубежом и спросу на более дорогие модели, перекрывшие спад в Китае.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Выручка незначительно снизилась – на 3% до 194,6 миллиарда юаней. По итогам полугодия продажи за рубежом выросли на 34% до 181,3 млрд юаней, обеспечив 53% всего дохода и впервые опередив внутренний рынок.

Противостояние ценовой войне

В Китае продолжается жесткое снижение цен и падение продаж, что в июле составило 21% в целом по отрасли.

Китайское правительство также ужесточает контроль за безопасностью новых моделей. За полгода BYD реализовала 1,81 миллиона авто, что пока отстает от годовой цели в 5-5,5 миллиона единиц.

В то же время, аналитики прогнозируют ускорение роста доходов автопроизводителя во втором полугодии за счет дальнейшей глобальной экспансии, в частности в Европу, Южную Америку и Японию.

Торговое давление и задержки в Европе

Рост экспорта сопровождается логистическими и регуляторными трудностями. Из-за длинных циклов поставок запасы авто BYD выросли с 79 до 109 дней. К тому же, Евросоюз рассматривает новые пошлины на китайские гибриды.

В Венгрии выход компании на рынок тормозится из-за расследования правительственных субсидий и проверки субподрядчиков, из-за чего запуск местного завода был перенесен на четвертый квартал.

Напомним, китайская BYD планирует стать крупнейшим автопроизводителем в мире через пять лет. Руководитель отметил, что ключевыми факторами для достижения этой цели станут сильный рост экспорта и технологические достижения компании, включая обновление аккумуляторов и возможность быстрой зарядки автомобилей.