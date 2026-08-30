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BYD повернулася до зростання: експорт уперше приніс китайському автогіганту більше половини доходу
Китайський виробник електромобілів BYD у другому кварталі збільшив чистий прибуток на 30% — до 8,2 млрд юанів ($1,2 млрд). Показник зріс уперше за півтора року завдяки продажам за кордоном та попиту на дорожчі моделі, які перекрили спад у Китаї.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.
Виручка незначно знизилася — на 3% до 194,6 мільярда юанів. За підсумками півріччя продажі за кордоном зросли на 34% до 181,3 мільярда юанів, забезпечивши 53% усього доходу та вперше випередивши внутрішній ринок.
Протистояння ціновій війні
У Китаї триває жорстке зниження цін та падіння продажів, що у липні сягнуло 21% загалом по галузі.
Китайський уряд також посилює контроль за безпекою нових моделей. За пів року BYD реалізувала 1,81 мільйона авто, що поки що відстає від річної мети у 5-5,5 мільйона одиниць.
Водночас аналітики прогнозують прискорення зростання прибутків автовиробника у другому півріччі за рахунок подальшої глобальної експансії, зокрема в Європу, Південну Америку та Японію.
Торговельний тиск та затримки в Європі
Зростання експорту супроводжується логістичними та регуляторними труднощами. Через довгі цикли поставок запаси авто BYD зросли з 79 до 109 днів. До того ж Євросоюз розглядає нові мита на китайські гібриди.
В Угорщині вихід компанії на ринок гальмується через розслідування урядових субсидій та перевірку субпідрядників, через що запуск місцевого заводу перенесли на четвертий квартал.
Нагадаємо, китайська BYD планує стати найбільшим автовиробником у світі за п'ять років. Керівник зазначив, що ключовими чинниками для досягнення цієї мети стануть сильне зростання експорту та технологічні досягнення компанії, включаючи оновлення акумуляторів і можливості швидкої зарядки автомобілів.