Бюджет Одессы потерял более полумиллиарда из-за незаконного использования канализации

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности действующему директору коммунального предприятия и двум его бывшим руководителям. Из-за отсутствия надлежаще оформленной аренды на модернизированные объекты городской бюджет недополучил более 594 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Что произошло с объектами?

Речь идет о двух канализационных насосных станциях и двух коллекторе. В 2013 году из-за критического технического состояния их изъяли из аренды и передали на баланс коммунального предприятия для масштабной реконструкции.

На восстановление инфраструктуры было направлено более $45 млн кредитных средств международного банка, которые в конце концов погашались из городского бюджета Одессы.

После завершения работ стоимость объектов существенно выросла, однако этим имуществом снова начала пользоваться частная компания, обеспечивающая водоснабжение и водоотвод в городе. При этом полноценный договор аренды оформлен не был.

Ущерб на сотни миллионов

По данным следствия, с января 2020 года по октябрь 2025 года руководители КП не принимали никаких мер по заключению договора аренды, который бы приносил доход общине.

Компания эксплуатировала дорогостоящие инженерные сети на основании обычного договора обслуживания, уплачивая минимально или не уплачивая отдельную арендную плату за пользование имуществом.

Судебная экономическая экспертиза подтвердила: из-за отсутствия надлежащего оформления аренды бюджет Одессы потерял 594 млн грн .

Трем чиновникам инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины). В настоящее время им избраны меры предосторожности. Расследование ведут следователи ГУНП в Одесской области по сопровождению СБУ.

Ранее сообщалось, что прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевпасстранс", а также директору частного предприятия. Их обвиняют в организации схемы закупки трамвайных рельсов по искусственно завышенным ценам.