Бюджет Одеси втратив понад пів мільярда через незаконне користування каналізацією

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості чинному директору комунального підприємства та двом його колишнім керівникам. Через відсутність належно оформленої оренди на модернізовані об'єкти міський бюджет недоотримав понад 594 млн грн.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Що сталося з об'єктами?

Йдеться про дві каналізаційні насосні станції та два колектори. У 2013 році через критичний технічний стан їх вилучили з оренди та передали на баланс комунального підприємства для масштабної реконструкції.

На відновлення інфраструктури спрямували понад $45 млн кредитних коштів міжнародного банку, які зрештою погашалися з міського бюджету Одеси.

Після завершення робіт вартість об'єктів суттєво зросла, проте цим майном знову почала користуватися приватна компанія, що забезпечує водопостачання та водовідведення в місті. При цьому повноцінний договір оренди оформлено не було.

Збитки на сотні мільйонів

За даними слідства, з січня 2020 року до жовтня 2025 року керівники КП не вживали жодних заходів для укладення договору оренди, який би приносив дохід громаді.

Компанія експлуатувала дорогі інженерні мережі на підставі звичайного договору обслуговування, сплачуючи мінімально або не сплачуючи окрему орендну плату за користування майном.

Судова економічна експертиза підтвердила: через відсутність належного оформлення оренди бюджет Одеси втратив 594 млн грн.

Трьом посадовцям інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі їм обрано запобіжні заходи. Розслідування ведуть слідчі ГУНП в Одеській області за супроводу СБУ.

Раніше повідомлялося, що прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру посадовцям комунального підприємства "Київпастранс", а також директору приватного підприємства. Їх звинувачують в організації схеми із закупівлі трамвайних рейок за штучно завищеними цінами.