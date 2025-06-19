Бывшее руководство ГП "Документ" подозревают в хищении более 21 млн грн

Бывшее руководство государственного паспортного сервиса "Документ" присвоило 21 млн гривен во время полномасштабной войны. Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция собрали доказательную базу для организаторов коррупционной схемы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи обнаружили, что в течение 2022-2023 годов фигуранты вывели более 21 миллиона гривен.

По данным дела, к организации сделки причастны 8 бывших и действующих должностных лиц ГП "Документ", трое из которых занимали руководящие должности. После начала полномасштабной войны они наладили механизм получения денег от своих подчиненных.

Для этого фигуранты организовали начисление «двойных» зарплат работникам центрального офиса госпредприятия, отправленных в филиал паспортного сервиса в соседней стране ЕС.

По данным следствия, одну заработную плату командированные сотрудники получали в Украине, другую – на заграничную банковскую карту за фиктивные услуги. Сотрудники, получавшие двойные зарплаты, передавали часть этих средств организаторам преступной схемы в виде "откатов".

Во время обысков у подозреваемых изъяли документы об открытии счетов в иностранных финансовых учреждениях и банковские карточки, являющиеся доказательствами проведенных сделок.

На основе собранных доказательств все восемь должностных лиц ГП "Документ" получили подозрение за растрату или завладение имуществом из-за злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Им грозит до восьми лет заключения.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Комплексные мероприятия проводились во взаимодействии с Государственной миграционной службой Украины и при процессуальном руководстве Печерской районной прокуратуры города Киева.

Напомним, БЭБ разоблачили группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров. Офисы работали в столице и разных городах страны. Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.