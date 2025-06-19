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Колишнє керівництво ДП "Документ" підозрюють у розкраданні понад 21 млн грн

СБУ
Екс-керівництво ДП "Документ" привласнило 21 млн грн/СБУ

Колишнє керівництво державного паспортного сервісу "Документ" привласнило 21 млн гривень під час повномасштабної війни. Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зібрали доказову базу на організаторів корупційної схеми.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчі виявили, що протягом 2022-2023 років фігуранти вивели понад 21 мільйон гривень.

За даними справи, до організації оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП "Документ", троє з яких обіймали керівні посади. Після початку повномасштабної війни вони налагодили механізм отримання грошей від своїх підлеглих.

Для цього фігуранти організували нарахування «подвійних» зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС.

За даними слідства, одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді "відкатів".

Під час обшуків у підозрюваних вилучили документи про відкриття рахунків в іноземних фінансових установах та банківські картки, які є доказами проведених оборудок.

На основі зібраних доказів, усі вісім посадовців ДП "Документ" отримали підозру за розтрату або заволодіння майном через зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). Їм загрожує до восьми років ув'язнення.  

Наразі досудове розслідування триває. Комплексні заходи проводились у взаємодії з Державною міграційною службою України та за процесуального керівництва Печерської районної прокуратури міста Києва.

Фото 2 — Колишнє керівництво ДП "Документ" підозрюють у розкраданні понад 21 млн грн

Нагадаємо, БЕБ викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у столиці та різних містах країни. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів. 

Автор:
Тетяна Бесараб