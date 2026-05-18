Бывший депутат подозревается в мошенничестве с кредитами госбанка на 185 млн грн

Бывший депутат Хмельницкого облсовета подозревается в масштабной мошеннической схеме с кредитами государственного банка на почти 185 млн грн. По данным следствия, он получал ссуды через подконтрольные фирмы, продавал залоговую технику и не собирался возвращать средства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Схема с кредитами госбанка

По данным следствия, агробизнесмен сначала получил около 80 млн. грн. кредита на развитие сельскохозяйственного бизнеса и приобрел за эти средства 90 тракторов. В дальнейшем он использовал технику в качестве залога для получения еще одного кредита — на 70 млн грн якобы для пополнения оборотных средств.

Параллельно, как утверждают следователи, из-за подконтрольных фиктивных компаний был оформлен еще один кредит на 35 млн грн. Общая сумма ссуд составила почти 185 млн грн.

Следствие считает, что возвращать средства подозреваемый не планировал. Часть залоговой техники он продал третьим лицам. Правоохранителям удалось разыскать 46 из 90 тракторов, реализовавшихся для частичного погашения долга. Убытки государственного банка оценивают в 140 млн. грн.

Кроме того, на Криворожье правоохранители разоблачили еще одну схему, связанную с хищением агропродукции. По версии следствия, из-за фиктивной компании подозреваемые заказали у фермеров более 800 тонн рапса, частично оплатили поставки, а после получения товара экспортировали его и прекратили расчеты. Ущерб фермерского хозяйства составляет около 11 млн грн.

Действия фигурантов квалифицированы по статьям о мошенничестве и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

В настоящее время подозреваемый находится за границей. Правоохранители решают вопрос о его международном розыске и устанавливают возможных подельников.

Что известно об агробизнесмене

Генеральный прокурор не называет имени фигуранта, однако, по информации источников, речь идет об Андрее Гордейчуке.

Андрей Гордейчук – украинский агробизнесмен, основатель и руководитель группы All in Foody, бывший акционер агропромышленной корпорации "Сварог Вест Груп".

Родился в городе Новоград-Волынский Житомирской области. В 1998 году окончил Полтавскую торговую академию по специальности "Экономика предприятия".

Карьеру в аграрном секторе начал в агрофирме "Волынь", где работал экономистом-организатором. Впоследствии занимал должность заместителя директора по сельскохозяйственному производству сырьевого отдела "Шепетовского сахарного комбината".

В 2007-2017 годах возглавлял корпорацию "Сварог Вест Групп". После ухода с должности оставался акционером компании.

Также Андрей Гордийчук является соучредителем ряда технологических и аграрных компаний, в частности, Live AG, A3Tech и Genetic Plant Cells, работающих в сферах цифрового земледелия, агротехнологий и инновационного выращивания растений.

В разные годы занимался политической деятельностью. Был депутатом Шепетовского районного совета и Хмельницкого областного совета, входил в профильные комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, бюджета и финансов. В 2015-2016 годах был членом президиума Аграрной партии Украины.

