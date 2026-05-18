Колишнього депутата підозрюють у шахрайстві з кредитами держбанку на 185 млн грн

185 млн грн кредитів і зникнення за кордон: що відомо про агросхему / Freepik

Колишнього депутата Хмельницької облради підозрюють у масштабній шахрайській схемі з кредитами державного банку на майже 185 млн грн. За даними слідства, він отримував позики через підконтрольні фірми, продавав заставну техніку та не мав наміру повертати кошти.

Як пише Delo.ua, про це інформує генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Схема з кредитами держбанку 

За даними слідства, агробізнесмен спочатку отримав близько 80 млн грн кредиту на розвиток сільськогосподарського бізнесу та придбав за ці кошти 90 тракторів. Надалі він використовував техніку як заставу для отримання ще одного кредиту — на 70 млн грн нібито для поповнення обігових коштів.

Паралельно, як стверджують слідчі, через підконтрольні фіктивні компанії було оформлено ще один кредит на 35 млн грн. Загальна сума позик сягнула майже 185 млн грн.

Слідство вважає, що повертати кошти підозрюваний не планував. Частину заставної техніки він продав третім особам. Правоохоронцям вдалося розшукати 46 із 90 тракторів, які реалізували для часткового погашення боргу. Збитки державного банку оцінюють у 140 млн грн.

Крім того, на Криворіжжі правоохоронці викрили ще одну схему, пов’язану з розкраданням агропродукції. За версією слідства, через фіктивну компанію підозрювані замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку, частково оплатили поставки, а після отримання товару експортували його та припинили розрахунки. Збитки фермерського господарства становлять близько 11 млн грн.

Дії фігурантів кваліфіковано за статтями про шахрайство та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Наразі підозрюваний перебуває за кордоном. Правоохоронці вирішують питання про його міжнародний розшук та встановлюють можливих спільників.

Що відомо про агробізнесмена

Генеральний прокурор не називає імені фігуранта, однак, за інформацією джерел, йдеться про Андрія Гордійчука.

Андрій Гордійчук - український агробізнесмен, засновник та керівник групи All in Foody, колишній акціонер агропромислової корпорації "Сварог Вест Груп".

Народився у місті Новоград-Волинський Житомирської області. У 1998 році закінчив Полтавську торгову академію за спеціальністю "Економіка підприємства".

Кар’єру в аграрному секторі розпочав у агрофірмі "Волинь", де працював економістом-організатором. Згодом обіймав посаду заступника директора з сільськогосподарського виробництва сировинного відділу "Шепетівського цукрового комбінату".

У 2007–2017 роках очолював корпорацію "Сварог Вест Груп". Після виходу з посади залишався акціонером компанії.

Також Андрій Гордійчук є співзасновником низки технологічних та аграрних компаній, зокрема Live AG, A3Tech і Genetic Plant Cells, які працюють у сферах цифрового землеробства, агротехнологій та інноваційного вирощування рослин.

У різні роки займався політичною діяльністю. Був депутатом Шепетівської районної ради та Хмельницької обласної ради, входив до профільних комісій з питань агропромислового комплексу, бюджету та фінансів. У 2015–2016 роках був членом президії Аграрної партії України.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України.

Автор:
Ольга Опенько