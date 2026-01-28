Бывший глава "Укрэнерго" рассказал, возможен ли общенациональный блекаут в Украине

Ближайшие полтора месяца до наступления весны будут для Украины сложными, однако полный коллапс энергосистемы не ожидается, несмотря на огромные проблемы с отоплением домов в крупных городах и отключение света.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает "Эспрессо".

По его словам, поставки генераторов из-за рубежа не способны существенно изменить ситуацию, поскольку даже если Украина получит около 500 мощных генераторов по 600 кВт каждый, это даст лишь примерно 300 МВт дополнительной мощности.

"В пиковые часы потребление в Украине составляет около 18 тысяч МВт. А существующей генерации у нас ориентировочно 11 тысяч МВт", - пояснил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что с помощью генераторов невозможно компенсировать нынешний дефицит мощности, а лечить проблему в конце января невозможно.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

В то же время Кудрицкий убеждает, что общенационального блекаута, в том числе на несколько недель, как хотят россияне, не произойдет, даже если оккупанты будут продолжать обстрелы с нынешней интенсивностью.

"При этом всему энергосистема не сколотит, даже при сохранении интенсивности обстрелов. Очевидно, что мы имеем огромные проблемы с отоплением домов в больших городах, доступностью электроэнергии для бытовых потребителей и индустриальных объектов. Но полного коллапса энергосистемы или какого-то общенационального блекаута не будет. И эти полтора месяца, оставшиеся до устойчивого тепла, нам будет тяжело проходить, но мы их пройдем", - считает бывший глава "Укрэнерго".

Заметим, что сейчас страна переживает самую тяжелую зиму с начала полномасштабной войны. В больших городах целые районы оказались без света, горячей воды и тепла. Несмотря на усилия энергетиков и коммунальщиков, массированные атаки и сильные морозы затрудняют восстановление критической инфраструктуры. Так что в энергосистеме до сих пор значительный дефицит, а население вынуждено адаптироваться к аварийным отключениям.

Советник секретаря СНБО Ольга Бабий в интервью Delo.ua рассказала почему, несмотря на опыт предыдущих лет, стране так и не удалось подготовиться к этому отопительному сезону, почему в 2024 году не построили 1 ГВт распределенной генерации, поможет ли энергосистеме активное развитие солнечных и ветровых электростанций и возможно ли.