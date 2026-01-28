Колишній глава "Укренерго" розповів, чи можливий загальнонаціональний блекаут в Україні

Найближчі півтора місяця до настання весни будуть для України складними, проте повного колапсу енергосистеми не очікується, попри величезні проблеми з опаленням будинків у великих містах та відключення світла.

Як пише Delo.ua, про це повідомив колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький , передає "Еспресо".

За його словами, постачання генераторів з-за кордону не здатне суттєво змінити ситуацію, оскільки навіть якщо Україна отримає близько 500 потужних генераторів по 600 кВт кожен, це дасть лише приблизно 300 МВт додаткової потужності.

"У пікові години споживання в Україні становить близько 18 тисяч МВт. А наявної генерації у нас орієнтовно 11 тисяч МВт", — пояснив Кудрицький.

Він підкреслив, що за допомогою генераторів неможливо компенсувати нинішній дефіцит потужності, а лікувати проблему, перебуваючи в кінці січня, неможливо.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Водночас Кудрицький переконує, що загальнонаціонального блекауту, зокрема на кілька тижнів як хочуть росіяни, не відбудеться, навіть якщо окупанти продовжуватимуть обстріли з нинішньою інтенсивністю.

"При цьому всьому енергосистема не сколапсує, навіть при збереженні інтенсивності обстрілів. Очевидно, що ми матимемо величезні проблеми з опаленням будинків у великих містах, доступністю електроенергії для побутових споживачів та індустріальних об'єктів. Але повного колапсу енергосистеми або якогось загальнонаціонального блекауту, який протриває три тижні, чого хотів би досягти ворог, не буде. І ці півтора місяця, які залишилися до сталого тепла, нам буде важко проходити, але ми їх пройдемо", - вважає колишній очільник "Укренерго".

Зауважимо, зараз країна переживає найважчу зиму від початку повномасштабної війни. У великих містах цілі райони опинилися без світла, гарячої води та тепла. Попри зусилля енергетиків та комунальників масовані атаки та сильні морози ускладнюють відновлення критичної інфраструктури. Тож в енергосистемі досі значний дефіцит, а населення змушене адаптуватись до аварійних відключень.

