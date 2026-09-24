Бывший глава "Укрэнерго" сомневается в возможности энергетического перемирия с Россией

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сомневается, что к началу этого отопительного сезона удастся достичь энергетического перемирия между Украиной и РФ. Об этом он сказал в интервью Dilo .

"Я думаю, шансы призрачные. Даже на его установку. Потому что россияне убеждены, что зима должна сыграть им на руку. Поэтому они будут пытаться обстреливать украинскую энергетику и попытаются вызвать проблемы для нашей критической инфраструктуры, обслуживающей граждан и украинскую экономику. Прежде всего — электроэнергетики, системы теплоснабжения. единственная серьезная ставка, которую они могут пробовать разыграть для того, чтобы в свою пользу как-то сдвинуть ситуацию в войне", - сказал Кудрицкий.

По его словам, после начала атак на украинскую энергетику Украина в ответ продолжит атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе порты Новороссийск, Усть-Луга и Приморск.

Кудрицкий отметил, что сейчас паритета в дальнобойном вооружении нет, ведь Украина до сих пор не получила обещанные крылатые и баллистические ракеты. В то же время, он надеется, что этот потенциал удастся нарастить, "и тогда будет очень больно". Что касается устойчивости инфраструктуры, то преимущество, по его словам, на стороне Украины: у России нет ни аналогичной подготовки к защите, ни опыта восстановления.

Энергетическое перемирие

Напомним, 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия договорились взаимно не атаковать энергетические объекты . Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к такому шагу при условии, что партнеры смогут обеспечить реальное соблюдение договоренности Россией.

Накануне Трамп призвал прекратить удары по НПЗ, заявив, что атаки Украины на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру способствуют дефициту дизельного горючего и росту цен.

Тема взаимного прекращения ударов по энергетике уже возникала раньше. В начале 2026 года Зеленский подтверждал обсуждение энергетического перемирия и отмечал, что его реальное исполнение можно оценивать только при фактическом отсутствии атак на энергетические объекты. По состоянию на 23 сентября анонсированное энергетическое перемирие и не заработало.