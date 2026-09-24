Колишній очільник "Укренерго" сумнівається щодо можливості енергетичного перемир'я з Росією

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сумнівається, що до початку цього опалювального сезону вдастся досягти енергетичного перемир'я між Україною та РФ. Про це він сказав в інтерв'ю Dilo .

"Я думаю, шанси примарні. Навіть на його встановлення. Тому що росіяни переконані, що зима має зіграти їм на руку. Тому вони будуть намагатися обстрілювати українську енергетику і спробують спричинити проблеми для нашої критичної інфраструктури, яка обслуговує громадян і українську економіку. Перш за все — електроенергетики, системи теплопостачання у великих містах. Можливо, системи водопостачання. Фактично, це їхня єдина серйозна ставка, яку вони можуть пробувати розіграти для того, щоб на свою користь якось зсунути ситуацію у війні", — сказав Кудрицький.

За його словами, після початку атак на українську енергетику Україна у відповідь продовжить атакувати російську енергетичну інфраструктуру, зокрема порти Новоросійськ, Усть-Луга і Приморськ.

Кудрицький зауважив, що нині паритету в далекобійному озброєнні немає, адже Україна досі не отримала обіцяних крилатих і балістичних ракет. Водночас він сподівається, що цей потенціал вдасться наростити, "і тоді буде дуже боляче". Щодо стійкості інфраструктури перевага, за його словами, на боці України: у Росії немає ні аналогічної підготовки до захисту, ні досвіду відновлення.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, 14 вересня Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися взаємно не атакувати енергетичні об'єкти. Президент України Володимир Зеленський водночас заявив про готовність Києва до такого кроку за умови, що партнери зможуть забезпечити реальне дотримання домовленості Росією.

Напередодні Трамп закликав припинити удари по НПЗ, заявивши, що атаки України на російську нафтопереробну інфраструктуру сприяють дефіциту дизельного пального та зростанню цін.

Тема взаємного припинення ударів по енергетиці вже виникала раніше. На початку 2026 року Зеленський підтверджував обговорення енергетичного перемир'я та наголошував, що його реальне виконання можна оцінювати лише за фактичною відсутністю атак на енергетичні об'єкти. Станом на 23 вересня анонсоване енергетичне перемир'я та і не запрацювало.