Бывший налоговик компенсировал государству более 130 млн грн убытков: о ком идет речь

Прокуратура обеспечила возврат в государственный бюджет более 130 миллионов гривен, нанесенных действиями бывшего высокопоставленного чиновника Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что бывший высокопоставленный чиновник ГФС, который проходит подозреваемым в двух уголовных производствах, во время досудебного расследования возместил государству более 130 миллионов гривен нанесенного ущерба.

Все деньги уже поступили на счета Государственной казначейской службы Украины.

Детали дела

По данным следствия, занимая руководящую должность в ГФС, подозреваемый дал незаконное указание подчиненным подготовить письмо в ГУ Государственной казначейской службы в Киеве о возвращении без выполнения выводов о возмещении НДС одному из частных предприятий. В результате из государственного бюджета было взыскано 108 млн грн пени за несвоевременный возврат НДС.

В другом уголовном производстве экс-чиновнику инкриминирована организация схемы системного уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

О ком идет речь

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но напоминают, что раньше ему уже было сообщено о подозрении в организации работы конвертационного центра, через который предприятия уклонялись от уплаты налогов на сумму более 1,5 млрд. гривен.

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщил, что задержанный – экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

6 сентября 2025 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен, которая так и не была внесена.

Также Бамбизову сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Его действия привели к взысканию из государственного бюджета 108 млн гривен пени за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость (НДС) предприятию.