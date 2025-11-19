Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Колишній податківець компенсував державі понад 130 млн грн збитків: про кого йдеться

Євген Бамбізов
Євген Бамбізов. Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Прокуратура забезпечила повернення до державного бюджету понад 130 мільйонів гривень, завданих діями колишнього високопосадовця Державної фіскальної служби.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що колишній високопосадовець ДФС, який проходить підозрюваним у двох кримінальних провадженнях, під час досудового розслідування відшкодував державі понад 130 мільйонів гривень завданих збитків.

Усі кошти вже надійшли на рахунки Державної казначейської служби України.

Деталі справи

За даними слідства, обіймаючи керівну посаду в ДФС, підозрюваний дав незаконну вказівку підлеглим підготувати лист до ГУ Державної казначейської служби у місті Києві щодо повернення без виконання висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств. Унаслідок цього з державного бюджету було стягнуто 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ.

В іншому кримінальному провадженні експосадовцю інкриміновано організацію схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Про кого йдеться

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного,  але нагадують, що раніше йому вже було повідомлено про підозру в організації роботи конвертаційного центру, через який підприємства ухилялися від сплати податків на суму понад 1,5 млрд гривень.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що затриманий – ексзаступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов.

6 вересня 2025 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень, яку так і не було внесено.

Також Бамбізову повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Його дії призвели до стягнення з державного бюджету 108 млн гривень пені за несвоєчасне повернення податку на додану вартість (ПДВ) підприємству.

Автор:
Світлана Манько