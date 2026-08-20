Бывший "Сбербанк" перечислил государству более 1,7 млрд грн: детали выплат обанкротившихся банков

С начала 2026 года неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), направили на погашение требований своих кредиторов 2 982,6 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Непосредственно в июле эта сумма выросла на 18 млн. грн.

Основную часть выплат - более 1 796,7 млн грн - обеспечил АО "МР Банк" (бывший "Сбербанк"), которое находится в процессе ликвидации.

Эти средства перечислены государству в лице ГП "Национальный фонд инвестиций Украины" в качестве кредитора девятой очереди.

Распределение остальных средств, направленных на расчеты с кредиторами с начала года, выглядит следующим образом:

976,9 млн грн получили кредиторы 7-й очереди (в том числе юридические лица-клиенты банков, не являющиеся связанными лицами);

получили кредиторы 7-й очереди (в том числе юридические лица-клиенты банков, не являющиеся связанными лицами); 163,0 млн грн выплачено кредиторам 3-й очереди (в том числе на покрытие расходов ФГВФЛ на выплату гарантированного возмещения вкладчикам);

выплачено кредиторам 3-й очереди (в том числе на покрытие расходов ФГВФЛ на выплату гарантированного возмещения вкладчикам); Остаток средств направлен на удовлетворение требований других очередей.

В целом, за все время деятельности Фонда по состоянию на 1 августа 2026 года ликвидированные банки удовлетворили требования кредиторов на сумму 77,7 млрд грн.

Из них почти 18 млрд грн направлено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн - Национальному банку Украины (включая взыскание на залоговое имущество и имущество поручителей).

В ФГВФЛ напоминают, что расчеты с кредиторами осуществляются за счет продажи и управления ликвидируемыми активами банков: погашение задолженности по кредитам, получение доходов по ценным бумагам, аренды имущества и других операционных источников.

Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 5,3 миллиарда гривен по результатам деятельности в 2025 году.