Колишній "Сбєрбанк" перерахував державі понад 1,7 млрд грн: деталі виплат збанкрутілих банків

Від початку 2026 року неплатоспроможні банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 2 982,6 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Безпосередньо у липні ця сума зросла на 18 млн грн.

Основну частину виплат — понад 1 796,7 млн грн — забезпечив АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк"), який перебуває в процесі ліквідації.

Ці кошти перераховано державі в особі ДП "Національний фонд інвестицій України" як кредитору дев’ятої черги.

Розподіл решти коштів, спрямованих на розрахунки з кредиторами від початку року, виглядає наступним чином:

976,9 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (зокрема юридичні особи-клієнти банків, які не є пов'язаними особами);

отримали кредитори 7-ї черги (зокрема юридичні особи-клієнти банків, які не є пов'язаними особами); 163,0 млн грн виплачено кредиторам 3-ї черги (зокрема на покриття витрат ФГВФО на виплату гарантованого відшкодування вкладникам);

виплачено кредиторам 3-ї черги (зокрема на покриття витрат ФГВФО на виплату гарантованого відшкодування вкладникам); Залишок коштів спрямовано на задоволення вимог інших черг.

Загалом за весь час діяльності Фонду станом на 1 серпня 2026 року ліквідовані банки задовольнили вимоги кредиторів на суму 77,7 млрд грн.

З них майже 18,0 млрд грн спрямовано забезпеченим кредиторам, у тому числі 16,7 млрд грн — Національному банку України (включаючи стягнення на заставне майно та майно поручителів).

У ФГВФО нагадують, що розрахунки з кредиторами здійснюються за рахунок продажу й управління активами банків, що ліквідуються: погашення заборгованості за кредитами, отримання доходів за цінними паперами, оренди майна та інших операційних джерел.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету 5,3 мільярда гривень за результатами діяльності у 2025 році.