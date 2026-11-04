Чаевые через QR-код в Украине: кто должен платить налоги и сколько

В Украине чаевые, которые клиенты переводят работникам через QR-код, облагаются налогом так же, как и денежные вознаграждения, полученные наличными. Порядок уплаты налогов зависит от того, кому именно поступают денежные средства - непосредственно работнику или первоначально заведению.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Сколько налогов нужно уплатить с чаевых на карту

Если QR-код направляет клиента непосредственно на банковскую карточку работника, то полученные средства считаются его личным доходом.

В таком случае необходимо уплатить:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора.

Общая ставка налогообложения составляет 23%.

Налоги работник платит самостоятельно, поскольку заведение по этой схеме не выступает налоговым агентом.

Например, если клиент перевел 1000 грн чаевых непосредственно на карту работника, сумма налогов составит 230 грн. После уплаты работнику останется 770 грн.

Кто платит налоги, если чаевые получает заведение

Другой порядок действует, если клиент оставляет чаевые через платежный терминал заведения, добавляет их в общий счет или переводит на счет предприятия или ФЛП.

В таком случае заведение должно отразить полученные денежные средства в своем учете. Когда он выплачивает чаевые работнику, выступает налоговым агентом: удерживает НДФЛ и военный сбор и перечисляет их в бюджет.

Работнику в такой ситуации не нужно самостоятельно платить налоги с этих средств.

Можно ли не платить налоги с чаевых, назвав их подарком

Регулярные чаевые за обслуживание не считаются не облагаемым налогом подарком. Это правило действует даже тогда, когда клиент указывает в назначении платежа "благодарность", "на кофе" или использует другую подобную формулировку.

Решающей является не надпись в платежке, а экономическая сущность перевода.

Когда нужно декларировать полученные чаевые

Если работник получает чаевые непосредственно на собственную карточку, подавать декларацию после каждого перевода не нужно. Отчетным периодом есть календарный год.

Согласно разъяснению ГНС работник имеет:

в течение года учитывать полученные чаевые;

до 1 мая следующего года подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах с общей суммой таких поступлений;

до 1 августа уплатить начисленные НДФЛ и военный сбор.

Таким образом, чаевые, полученные в течение 2026 года, следует задекларировать до 1 мая 2027 года, а налоги уплатить до 1 августа 2027 года.

Подать декларацию можно через электронный кабинет налогоплательщика.

Если налоги с чаевых уже удержало заведение как налоговый агент, подавать декларацию только через эти выплаты не нужно.

Как учитывать чаевые в течение года

Налоговая советует работникам фиксировать полученные суммы, чтоб в конце года верно найти общий доход.

Для этого можно хранить банковские выписки или вести собственную таблицу с указанием дат и сумм переводов.

Отдельный журнал или специальная отчетность по учету чаевых законодательством не предусмотрены. В то же время важно отделять такие поступления от других переводов на карту – например, возврат долгов или денег от родственников.

Следовательно, способ получения чаевых не влияет на их обложение. Если деньги поступают непосредственно работнику, он самостоятельно декларирует доход и платит налоги. Если средства вначале получает заведение, обязанности налогового агента возлагаются на него.

Напомним, ПриватБанк запустил новый сервис для украинских предпринимателей, работающих в сфере общественного питания. Теперь принимать "на чай" с карты можно через смартфон в приложении Терминал.