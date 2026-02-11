Запланована подія 2

Частная школа под Киевом тратит 400 тысяч грн ежемесячно на генераторы — часть суммы делят с родителями

Unique School образование
Директор школы отметила, что в стоимость обучения не заложены расходы на генератор. Фото предоставлено спикеркой

Длительные отключения света заставили многих владельцев бизнесов нести дополнительные расходы. Часть ресторанов и кафе включают расходы на генераторы в чек, таким путём пошли и некоторые образовательные учреждения. Так, в селе Чайки Киевской области, родители детей, которые учатся в частной школе Unique School, частично компенсируют затраты на генераторы.

Об этом в интервью D elo.ua сообщила директор учреждения Ирина Стефанская.

"Мы не закладывали риски отключений в стоимость обучения. Соответственно, эту ношу мы делим: примерно 50% стоимости горючего оплачиваем сами из прибыли, которая сейчас и так минимальна, остальные — распределяем между родителями. Без их поддержки мы просто не смогли бы выжить и работали в серьезный минус",сказала она.

По ее словам, родители с пониманием относятся к такой модели и с готовностью поддерживают школу, ведь для них важно, чтобы дети могли находиться в теплом, комфортном и безопасном пространстве даже во время блекаутов.

Директор отметила, что на горючее для генераторов тратится ежедневно около 17 тысяч гривен, кроме этого, немало средств тратится на обслуживание источников питания.

"Только в этом месяце обслуживание маленьких устройств обошлось в 24 тысячи гривен, и общая сумма расходов достигает 400 тысяч гривен", — объясняет Стефанская.

Благодаря автономному питанию, школа и сад работает полный день — с 9-18 часов, учебный процесс не останавливается даже во время длительных отключений.

"Для родителей такая работа школы стала настоящим спасением. Во многих квартирах холодно, нет света или воды, а в школе дети могут целый день находиться в тепле, освещении, горячей пище и надежном укрытии", — отмечает она.

Из-за атаки дрона школа понесла убытки на 1 млн грн/

Ситуацию для школы осложнили прямые последствия войны: в конце ноября обломок дрона упал во двор учебного заведения и взрывной волной выбило около 100 окон. Общий ущерб составил около миллиона гривен.

"Это произошло ночью, слава Богу, никто не пострадал. Но потеря была огромная. Я была очень тронута, когда в тот же день в школу пришли родители: одни помогали с уборкой, другие — физически, еще кто-то поддержал финансово. Совместными усилиями мы оперативно навели порядок, временно закрыли, временно закрыли, и уже через несколько дней дети вернулись к занятиям", - рассказала директор школы Ирина Стефанская.

В настоящее время в учебном заведении учится около 300 учеников. Также несколько детей, ранее находившихся за границей вместе с родителями, вернулись в Украину и продолжили обучение в школе.

Напомним, в Госпродпотребслужбе подчеркнули, что заведения должны заблаговременно сообщать посетителям о включении затрат на работу генератора в стоимость услуг. При отсутствии такого предупреждения это расценивается как навязывание дополнительной оплаты, что может привести к штрафу — до 30% от стоимости реализованной продукции, но не менее 85 гривен.

Автор:
Елена Черкасец