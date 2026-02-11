Приватна школа під Києвом витрачає 400 тисяч грн щомісяця на генератори — частину суми ділять з батьками

Тривалі відключення світла змусили багатьох власників бізнесів нести додаткові витрати. Частина ресторанів та кав’ярень включають видатки на генератори в чек, таким шляхом пішли і деякі освітні заклади. Так, в селі Чайки на Київщині, батьки дітей, які навчаються в приватній школі Unique School, частково компенсують витрати на генератори.

Про це в інтерв’ю Delo.ua повідомила директорка закладу Ірина Стефанська.

"Ми не закладали ризики відключень у вартість навчання. Відповідно, цю ношу ми ділимо: приблизно 50% вартості пального оплачуємо самі з прибутку, який зараз і так мінімальний, решту — розподіляємо між батьками. Без їхньої підтримки ми просто не змогли б вижити і працювали у серйозний мінус", — сказала вона.

За її словами, батьки з розумінням ставляться до такої моделі й охоче підтримують школу, адже для них важливо, щоб діти могли перебувати в теплому, комфортному та безпечному просторі навіть під час блекаутів.

Директорка зазначила, що на пальне для генераторів витрачається щодня близько 17 тисяч гривень, окрім цього, чимало коштів витрачається на обслуговування джерел живлення.

"Лише цього місяця обслуговування маленьких пристроїв обійшлося у 24 тисячі грн, і загальна сума витрат сягає 400 тисяч грн", — пояснює Стефанська.

Завдяки автономному живленню, школа та садочок працюють повний день — з 9-18 год, навчальний процес не зупиняється навіть під час тривалих відключень.

"Для батьків така робота школи стала справжнім порятунком. У багатьох квартирах холодно, немає світла чи води, а в школі діти можуть цілий день перебувати в теплі, з освітленням, гарячою їжею та в надійному укритті", — зазначає вона.

Через атаку дрона школа зазнала збитків на 1 млн грн.

Ситуацію для школи ускладнили прямі наслідки війни: наприкінці листопада уламок дрона впав на подвір’я навчального закладу і вибуховою хвилею вибило близько 100 вікон. Загальні збитки сягнули приблизно мільйона гривень.

"Це сталося вночі, слава Богу, ніхто не постраждав. Але шкода була величезна. Я була дуже зворушена, коли в той же день до школи прийшли батьки: одні допомагали з прибиранням, інші — фізично, ще хтось підтримав фінансово. Спільними зусиллями ми оперативно навели лад, тимчасово закрили вікна плівкою, забезпечили опалення за допомогою генераторів, і вже за кілька днів діти повернулися до занять", — розповіла директорка школи Ірина Стефанська.

Нині в закладі освіти навчається близько 300 учнів. Також кілька дітей, які раніше перебували за кордоном разом із батьками, повернулися в Україну та продовжили навчання у школі.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі підкреслили, що заклади повинні завчасно повідомляти відвідувачів про включення витрат на роботу генератора у вартість послуг. За відсутності такого попередження це розцінюється як нав’язування додаткової оплати, що може призвести до штрафу — до 30% вартості реалізованої продукції, але не менше 85 гривень.