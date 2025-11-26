Цена на нефть растет после достижения месячного минимума на фоне слабых сигналов о запасах

Цены на нефть выросли в среду, 26 ноября, после падения до месячного минимума на предыдущей сессии, хотя ожидаемый избыток предложения и потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной ограничили рост.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,43% - до $62,75 за баррель, а фьючерсы на американскую West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 0,41% - до $58,19 за баррель.

Отдых перед понижением

Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova, отметила, что этот незначительный рост больше похож на техническую передышку, чем на тренд. Она добавила, что рынок остается фундаментально смещенным в сторону снижения, поскольку инвесторы рассчитывают на избыток предложения в 2026 году и отсутствие убедительного катализатора спроса.

"Любой рост, который мы видим... в значительной степени обусловлен слабыми сигналами по запасам и ячейками покрытия коротких позиций, но эти всплески будут кратковременными и неустойчивыми", - подчеркнула аналитик.

Влияние мирных переговоров

Во вторник цены на Brent и WTI снизились на 89 центов после заявления президента Украины Владимира Зеленского европейским лидерам о готовности продвигать поддерживаемое США рамочное соглашение о прекращении войны с Россией.

Рыночный аналитик IG Тони Сикамор заявил, что если соглашение будет достигнуто, оно может быстро отменить западные санкции по экспорту российской энергии, что потенциально может привести к снижению цен на WTI до примерно $55 долларов.

Запасы США

Между тем, на рынке США наблюдается противоречивая ситуация с запасами. На прошлой неделе запасы сырой нефти упали, в то время как запасы топлива выросли, о чем сообщили источники, ссылаясь на данные Американского института нефти.

По предварительным оценкам Reuters, запасы сырой нефти в США, вероятно, выросли на 1,86 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 21 ноября.

Какими будут цены на украинских АЗС

В то же время, европейский рынок все еще ищет альтернативу российскому сырью. Это способствует росту цен на топливо в Украине. Однако украинские сети АЗС вряд ли будут поднимать цены на стелах накануне "Черной пятницы".

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", оптовые цены на дизельное топливо в Украине продолжили расти, хотя и несколько подешевели во второй половине недели. По состоянию на вечер пятницы 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя оптовая цена дизтоплива в стране выросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л.

Бензин в группе на прошлой неделе тоже вырос. По состоянию на 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 53 коп./л до 50,34 грн/л. По сравнению с 19 ноября цена выросла на 11 коп./л.

Ранее сообщалось, что флагманская российская нефть Urals предлагается индийским нефтеперерабатывающим предприятиям по самой низкой цене не менее двух лет.