Ціна на нафту зростає після досягнення місячного мінімуму на тлі слабких сигналів про запаси

Ціни на нафту зросли в середу, 26 листопада, після падіння до місячного мінімуму на попередній сесії, хоча очікуваний надлишок пропозиції та потенційна мирна угода між Росією та Україною обмежили зростання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,43% — до $62,75 за барель, а ф'ючерси на американську West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 0,41% — до $58,19 за барель.

Перепочинок перед зниженням

Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova, зазначила, що це незначне зростання більше схоже на технічний перепочинок, ніж на тренд. Вона додала, що ринок залишається фундаментально зміщеним у бік зниження, оскільки інвестори розраховують на надлишок пропозиції у 2026 році та відсутність переконливого каталізатора попиту.

"Будь-яке зростання, яке ми бачимо... значною мірою зумовлене слабшими сигналами щодо запасів та осередками покриття коротких позицій, але ці сплески будуть короткочасними та нестійкими", - підкреслила аналітик.

Вплив мирних переговорів

У вівторок ціни на Brent та WTI знизилися на 89 центів після заяви президента України Володимира Зеленського європейським лідерам про готовність просувати підтримувану США рамкову угоду щодо припинення війни з Росією.

Ринковий аналітик IG Тоні Сікамор заявив, що якщо угоду буде досягнуто, вона може швидко скасувати західні санкції щодо експорту російської енергії, що потенційно може привести до зниження цін на WTI до приблизно $55 доларів.

Запаси США

Тим часом на ринку США спостерігається суперечлива ситуація із запасами. Минулого тижня запаси сирої нафти впали, тоді як запаси палива зросли, про що повідомили джерела, посилаючись на дані Американського інституту нафти. За попередніми оцінками Reuters, запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли на 1,86 мільйона барелів за тиждень, що завершився 21 листопада.

Якими будуть ціни на українських АЗС

Водночас європейський ринок все ще шукає альтернативу російській сировині. Це сприяє зростанню цін на пальне в Україні. Проте, українські мережі АЗС навряд чи підійматимуть ціни на стелах напередодні "Чорної п'ятниці".

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" гуртові ціни на дизельне пальне в Україні продовжили рости, хоча й дещо здешевшали в другій половині тижня. Станом на вечір п'ятниці 21 листопада порівняно з 14 листопада середня гуртова ціна дизпалива в країні зросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л.

Бензин в гурті на минулому тижні також виріс. Станом на 21 листопада порівняно з 14 листопада середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 53 коп./л до 50,34 грн/л. Порівняно з 19 листопада ціна зросла на 11 коп./л.

Раніше повідомлялося, що флагманська російська нафта Urals пропонується індійським нафтопереробним підприємствам за найнижчою ціною щонайменше за два роки.