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Цена на уголь в Азии упала до четырехлетнего минимума: сколько стоит тонна

уголь
В Азии упали цены на угли. / Freepik

Базовая цена на уголь в Азии упала до четырехлетнего минимума, поскольку торговая напряженность грозит взорвать спрос. На этом фоне горнодобывающие компании сокращают производство. Фьючерсы Newcastle в четверг, 17 апреля, упали до $94,25 за тонну.

Об этом сообщает Вloomberg.

Фьючерсы Newcastle упали до $94,25 за тонну, что является самым низким показателем контрактов с мая 2021 года. Цены на уголь в последние месяцы резко упали после того, как более мягкая зимняя погода привела к ограничению спроса в Китае и других крупных азиатских импортерах.

Избыток топлива в Китае усилился падением производства на тепловых электростанциях в первом квартале, в то время как добыча угля достигла исторического максимума в прошлом месяце. А торговая война по принципу "глаза за глаз" между двумя крупнейшими экономиками мира угрожает экономическому росту и потреблению угля.

"Мы ожидаем, что рынок морских перевозок некоторое время будет находиться в боковом тренде, поскольку последствия глобальных торговых сбоев будут ощущаться . Однако, по нашему мнению, вероятным направлением цен является рост. Однако есть производители в верхней части кривой расходов, которые терпят убытки по ценам ниже 100 долларов за тонну", — сказал Стив Халтон, старший вице-президент по угольному рынку в Rystad Energy.

По данным Китайской ассоциации по транспортировке и распределению угля, спотовые цены на уголь в Китае близки к ставкам долгосрочных контрактов, установленных правительством, являющимся теоретическим дном для рынка.

Сокращение добычи может замедлить падение цен. Glencore Plc, крупнейший в мире поставщик угля, заявил в прошлом месяце, что сокращает запланированное производство на своей шахте Серрехон в Колумбии, чтобы остановить затяжной обвал цен.

Напомним, в начале апреля в Украину прибыл первый балкер с 80 тысячами тонн угля из США для "Метинвеста" .

Автор:
Татьяна Ковальчук