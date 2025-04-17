Ціна на вугілля в Азії впала до чотирирічного мінімуму: скільки коштує тонна

Базова ціна на вугілля в Азії впала до чотирирічного мінімуму, оскільки торгова напруженість загрожує підірвати попит. На цьому тлі гірничодобувні компанії скорочують виробництво. Ф'ючерси Newcastle у четвер, 17 квітня, впали до $94,25 за тонну.

Про це повідомляє Вloomberg.

Ф'ючерси Newcastle впали до $94,25 за тонну, що є найнижчим показником для контрактів із травня 2021 року. Ціни на вугілля в останні місяці різко впали після того, як м'якіша зимова погода призвела до обмеження попиту в Китаї та інших великих азіатських імпортерах.

Надлишок палива в Китаї посилився падінням виробництва на теплових електростанціях у першому кварталі, у той час як видобуток вугілля досяг історичного максимуму минулого місяця. А торговельна війна за принципом "око за око" між двома найбільшими економіками світу загрожує економічному зростанню та споживанню вугілля.

"Ми очікуємо, що ринок морських перевезень деякий час перебуватиме в бічному тренді, оскільки наслідки глобальних торгових збоїв будуть відчуватися. Однак, на нашу думку, вірогідним напрямом цін є зростання. Однак є виробники у верхній частині кривої витрат, які зазнають збитків за цін нижче 100 доларів за тонну", - сказав Стів Халтон, старший віце-президент з вугільного ринку в Rystad Energy.

За даними Китайської асоціації з транспортування та розподілу вугілля, спотові ціни на вугілля в Китаї близькі до ставок довгострокових контрактів, встановлених урядом, що є теоретичним дном для ринку.

Скорочення видобутку може сповільнити падіння цін. Glencore Plc, найбільший у світі постачальник вугілля, заявив минулого місяця, що скорочує заплановане виробництво на своїй шахті Серрехон у Колумбії, щоб зупинити затяжний обвал цін.

Нагадаємо, на початку квітня в Україну прибув перший балкер з 80 тисячами тонн вугілля з США для "Метінвесту".