Цена на золото стабилизировалась после рекордного роста: прогноз на ближайшие три месяца

Цена на золото стабилизировалась после максимального роста в течение двух месяцев. Стоимость золота в слитках достигла $3356,88 за унцию, в то время как акции на драгоценный металл упали. Инвесторы и аналитики прогнозируют дальнейший рост. 4 августа банковская и финансовая корпорация Citigroup повысила свой прогноз цен на золото на ближайшие три месяца с 3300 долларов до 3500 долларов за унцию.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Reuters .

Аналитики Citigroup также повысили ожидаемый торговый диапазон с 3100 до 3500 долларов до 3300–3600 долларов, полагая, что краткосрочные перспективы роста и инфляции в США ухудшились.

"Опасения по поводу роста экономики США и инфляции, связанной с тарифами, останутся высокими во второй половине 2025 года, что наряду с ослаблением доллара должно привести к умеренному росту цен на золото и достижению новых исторических максимумов", — заявили в корпорации.

Золото, традиционно считающееся активом-убежищем в периоды политической и экономической неопределенности, имеет тенденцию процветать в условиях низких процентных ставок.

По оценкам Citigroup, валовой спрос на золото вырос более чем на треть с середины 2022 года, а ко второму кварталу 2025 года цены почти удвоились.

Рост спроса на золото был обусловлен высоким инвестиционным спросом, умеренными покупками со стороны центральных банков и устойчивым спросом на ювелирные изделия, несмотря на более высокие цены.

Кроме того, на летний рост стоимости драгоценного металла повлияло введение президентом Дональдом Трампом одних из самых высоких торговых пошлин с 1930-х годов, стимулировавших спрос на активы-убежища.

Напомним, мировой спрос на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 3% в годовом исчислении, достигнув 1248,8 метрических тонн во втором квартале 2025 года.