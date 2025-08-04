Ціна на золото стабілізувалася після рекордного зростання: прогноз на найближчі три місяці

Ціна на золото стабілізувалася після максимального зростання впродовж двох місяців. Вартість золота в злитках досягла $3356,88 за унцію, тоді як акції на дорогоцінний метал впали. Інвестори та аналітики прогнозують подальше зростання. 4 серпня банківська і фінансова корпорація Citigroup підвищила свій прогноз цін на золото на найближчі три місяці з 3300 доларів до 3500 доларів за унцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Аналітики Citigroup також підвищили очікуваний торговий діапазон з 3100 до 3500 доларів до 3300–3600 доларів, вважаючи, що короткострокові перспективи зростання та інфляції у США погіршилися.

"Побоювання щодо зростання економіки США та інфляції, пов'язаної з тарифами, залишаться високими у другій половині 2025 року, що поряд з ослабленням долара має призвести до помірного зростання цін на золото та досягнення нових історичних максимумів", — заявили в корпорації.

Золото, яке традиційно вважається активом-притулком у періоди політичної та економічної невизначеності, має тенденцію процвітати в умовах низьких відсоткових ставок.

За оцінками Citigroup, валовий попит на золото зріс більш ніж на третину із середини 2022 року, а до другого кварталу 2025 року ціни майже подвоїлися.

Зростання попиту на золото було зумовлене високим інвестиційним попитом, помірними покупками з боку центральних банків та стійким попитом на ювелірні вироби, незважаючи на вищі ціни.

Крім того, на літнє зростання вартості дорогоцінного металу вплинуло введення президентом Дональдом Трампом одних з найвищих торгових мит з 1930-х років, які стимулювали попит на активи-притулки.

Нагадаємо, світовий попит на золото, включаючи позабіржову торгівлю (OTC), зріс на 3% у річному обчисленні, сягнувши 1248,8 метричних тонн у другому кварталі 2025 року.