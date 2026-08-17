Цена нефти на 17 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в понедельник, 17 августа, выросли, поскольку развеяны надежды на дипломатическое урегулирование отношений между США и Ираном, а также снижение активности танкерных перевозок в Ормузском проливе, что существенно усилило обеспокоенность рынка возможными геополитическими сбоями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 17 августа

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $89,40 + 1% WTI $82,83 + 0,6% Urals $84,08 – 0.92%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на целый 1% до 89,40 доллара за баррель и последний раз торговались на 72 цента выше, на уровне 89,20 доллара, к 02:29 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 44 цента до 82,83 доллара за баррель.

На прошлой неделе цена на оба контракта выросла более чем на 5% после нападений на танкеры, эксплуатируемые Национальной нефтяной компанией Абу-Даби, в Ормузском проливе и нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, нефть дорожает на фоне остановки мирных переговоров между США и Ираном.

На минувшей неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран решил не возобновлять переговоры с США, а президент США Дональд Трамп призвал американцев согласиться на несколько более высокие цены на бензин, пока продолжается вооруженный конфликт.

"Цены на нефть сейчас почти полностью восстановились из минимумов, наблюдавшихся в начале августа, поскольку надежды на устойчивое урегулирование между США и Ираном исчезли, а геополитические премии за риск вернулись на рынок", – сказала Приянка Сачдева, руководитель отдела рыночных исследований фирмы Phillip Nova в Сингапуре.

Судоходство через Ормузский пролив замедлилось в течение этих выходных, согласно данным, опубликованным в понедельник. Данные отслеживания судов Kpler показали, что в субботу пролив прошло пять товарных судов, а в воскресенье - ни одно судно не было зарегистрировано по сравнению с 31 судном в предыдущие выходные.