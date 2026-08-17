Ціна нафти на 17 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту в понеділок, 17 серпня, зросли, оскільки розвіяні сподівання на дипломатичне врегулювання відносин між США та Іраном, а також зниження активності танкерних перевезень у Ормузькій протоці, що суттєво посилило занепокоєння ринку щодо можливих геополітичних збоїв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 17 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $89,40 + 1% WTI $82,83 + 0,6% Urals $84,08 - 0.92%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на цілий 1% до 89,40 долара за барель і востаннє торгувалися на 72 центи вище, на рівні 89,20 долара, до 02:29 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 44 центи до 82,83 долара за барель.

Минулого тижня ціна на обидва контракти зросла більш ніж на 5% після нападів на танкери, що експлуатуються Національною нафтовою компанією Абу-Дабі, в Ормузькій протоці та на нафтопереробний завод Saudi Aramco.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, нафта дорожчає на тлі зупинки мирних переговорів між США та Іраном.

Минулого тижня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран вирішив не відновлювати переговори зі США, а президент США Дональд Трамп закликав американців погодитися на дещо вищі ціни на бензин, поки триває збройний конфлікт.

"Ціни на нафту зараз майже повністю відновилися з мінімумів, що спостерігалися на початку серпня, оскільки надії на стійке врегулювання між США та Іраном зникли, а геополітичні премії за ризик повернулися на ринок", – сказала Пріянка Сачдева, керівник відділу ринкових досліджень фірми Phillip Nova у Сінгапурі.

Судноплавство через Ормузьку протоку сповільнилося протягом цих вихідних, згідно з даними, опублікованими в понеділок. Дані відстеження суден Kpler показали, що в суботу протокою пройшло п'ять товарних суден, а в неділю - жодне судно не було зареєстровано, порівняно з 31 судном у попередні вихідні.