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Цена нефти на 19 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 19 августа / Depositphotos

Цены на нефть в среду, 19 августа, растут четвертый день подряд, поскольку инвесторы взвешивают противоречивые сообщения из Тегерана и Вашингтона относительно того, открыт ли Ормузский пролив для судов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 19 августа

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $91,71 + 0,8%
WTI $85,70 + 0,9%
Urals $84,60 – 0,59%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 69 центов, или 0,8%, до 91,71 доллара, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 76 центов, или 0,9%, до 85,70 доллара за баррель.

Оба контракта во вторник были закрыты на самом высоком уровне более трех недель, поскольку надежды на мир между США и Ираном погасли.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рынок реагирует на противоречивые заявления Вашингтона и Тегерана о судоходстве в стратегически важном Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что водный путь открыт, однако Иран настаивает на сохранении блокады. Временное соглашение о прекращении огня исчерпало свой срок, а дипломатические переговоры оказались в тупике.

Из-за угрозы новых атак движение нефтяных танкеров через Ормуз существенно замедлилось. Азиатские судоходные гиганты уже прекратили отправку судов через Ормузский и Баб-эль-Мандебский пролив, предпочитая собирать грузы за пределами Персидского залива. В ответ Ирак одобрил новые трехмесячные механизмы экспорта сырой нефти в обход опасных участков, привлекая специализированные компании.

Дополнительную поддержку ценам оказывают данные Американского института нефти по сокращению объемов сырой нефти и дистиллятов в США. Рынок ожидает официального подтверждения этой тенденции от Управления энергетической информации.

Напомним, мировые цены на нефть стремительно идут вверх из-за угрозы блокады Ирана, однако украинский рынок горючего удивляет противоположным трендом. Оптовые цены на бензин и дизель продолжают падать, а трейдеры ввезли в страну значительные объемы ресурса. Delo.ua разобралось, что сейчас происходит на стелах отечественных АЗС и стоит ли водителям ожидать существенного удешевления топлива в ближайшие дни.

Автор:
Татьяна Бессараб

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