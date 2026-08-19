Ціна нафти на 19 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у середу, 19 серпня, зростають четвертий день поспіль, оскільки інвестори зважують суперечливі повідомлення з Тегерана та Вашингтона щодо того, чи відкрита Ормузька протока для суден.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 19 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $91,71 + 0,8% WTI $85,70 + 0,9% Urals $84,60 - 0,59%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 69 центів, або 0,8%, до 91,71 долара, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 76 центів, або 0,9%, до 85,70 долара за барель.

Обидва контракти у вівторок були закриті на найвищому рівні за понад три тижні, оскільки надії на мир між США та Іраном згасли.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ринок реагує на суперечливі заяви Вашингтона та Тегерана щодо судноплавства у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що водний шлях відкритий, однак Іран наполягає на збереженні блокади. Тимчасова угода про припинення вогню вичерпала свій термін, а дипломатичні переговори опинилися у глухому куті.

Через загрозу нових атак рух нафтових танкерів через Ормуз суттєво сповільнився. Азійські судноплавні гіганти вже припинили відправку суден через Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки, воліючи збирати вантажі поза межами Перської затоки. У відповідь на це Ірак схвалив нові тримісячні механізми експорту сирої нафти в обхід небезпечних ділянок, залучаючи спеціалізовані компанії.

Додаткову підтримку цінам надають дані Американського інституту нафти щодо скорочення обсягів сирої нафти та дистилятів у США. Ринок очікує на офіційне підтвердження цієї тенденції від Управління енергетичної інформації.

Нагадаємо, світові ціни на нафту стрімко йдуть угору через загрозу блокади Ірану, проте український ринок пального дивує протилежним трендом. Гуртові ціни на бензин і дизель продовжують падати, а трейдери завезли в країну значні обсяги ресурсу. Delo.ua розібралось, що зараз відбувається на стелах вітчизняних АЗС і чи варто водіям очікувати суттєвого здешевлення пального найближчими днями.