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Цена нефти на 20 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Нефть
Цена нефти на 20 августа / Depositphotos

Цены на нефть в четверг, 20 августа, стабилизировались в начале торгов, поскольку инвесторы оценивают перспективы войны между США и Ираном и безопасность судоходства через Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 20 августа

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $91,87 + 0,28%
WTI $89,91 + 0,13%
Urals $85,60 +1,18%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 26 центов, или 0,28%, до 91,87 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в сентябре выросли на 17 центов до 86 долларов.

Более активный октябрьский контракт на нефть WTI вырос на 12 центов или 0,13% до 89,91 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, основной причиной удорожания остаются риски для судоходства в Ормузском проливе, по которому ранее транспортировали около четверти мирового объема нефти. Ситуацию обостряет решение ОАЭ приостановить все финансовые и экономические операции с Ираном.

Конфликт уже вызвал дефицит сырья для НПЗ. По данным EIA, запасы дистиллятов в США сокращаются третью неделю подряд, хотя объемы сырой нефти неожиданно выросли на 4,4 млн баррелей.

Напомним, мировые цены на нефть стремительно идут вверх из-за угрозы блокады Ирана, однако украинский рынок горючего удивляет противоположным трендом. Оптовые цены на бензин и дизель продолжают падать, а трейдеры ввезли в страну значительные объемы ресурса. Delo.ua разобралось, что сейчас происходит на стелах отечественных АЗС и стоит ли водителям ожидать существенного удешевления топлива в ближайшие дни.

Автор:
Татьяна Бессараб

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