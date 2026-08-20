Ціна нафти на 20 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту в четвер, 20 серпня, стабілізувалися на початку торгів, оскільки інвестори оцінюють перспективи війни між США та Іраном і безпеку судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 20 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $91,87 + 0,28% WTI $89,91 + 0,13% Urals $85,60 +1,18%

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у жовтні зросли на 26 центів, або 0,28%, до 91,87 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з поставкою у вересні зросли на 17 центів до 86 доларів за барель.

Більш активний жовтневий контракт на нафту WTI зріс на 12 центів, або 0,13%, до 89,91 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, основною причиною подорожчання залишаються ризики для судноплавства в Ормузькій протоці, через яку раніше транспортували близько чверті світового обсягу нафти. Ситуацію загострює рішення ОАЕ призупинити всі фінансові та економічні операції з Іраном.

Конфлікт уже спричинив дефіцит сировини для НПЗ. За даними EIA, запаси дистилятів у США скорочуються третій тиждень поспіль, хоча обсяги сирої нафти несподівано зросли на 4,4 млн барелів.

Нагадаємо, світові ціни на нафту стрімко йдуть угору через загрозу блокади Ірану, проте український ринок пального дивує протилежним трендом. Гуртові ціни на бензин і дизель продовжують падати, а трейдери завезли в країну значні обсяги ресурсу. Delo.ua розібралось, що зараз відбувається на стелах вітчизняних АЗС і чи варто водіям очікувати суттєвого здешевлення пального найближчими днями.