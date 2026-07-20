Цена нефти на 20 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть Brent в понедельник превысили 90 долларов за баррель, подскочив почти на 2% из-за обострения конфликта между США и Ираном, которое усилило опасения по поводу перебоев со снабжением через Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 20 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 90,19 +2,37% WTI 84,20 +2,07% Urals 66,84 +0.22%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 2,09 доллара, или 2,37%, до 90,19 доллара за баррель, и достигли высочайшего уровня с 11 июня, продолжив рост после роста на 15,9% на прошлой неделе. Отмечается, что это стало самым недельным скачком цены с апреля.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, поддержку нефтяной котировки оказало обострение конфликта на Ближнем Востоке и риски перебоев со снабжением сырья. Аналитик Barclays Амарприт Сингх отметил, что в ближайшие дни станет ясно, насколько устойчивым останется экспорт нефти из региона в условиях морской блокады. По его словам, рынок недооценивает потенциальный дефицит предложения, ведь мировые запасы нефти сейчас находятся на самом низком уровне за последние пять лет.

Дополнительное давление на рынок оказывает эскалация боевых действий между США и Ираном. Обе стороны начали атаковать судоходство, что повысило риски для перевозок через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировой торговли нефтью. По данным LSEG, в воскресенье через пролив прошли лишь четыре судна по сравнению с восьмым днем ранее, что свидетельствует о сокращении судоходства.

Как пишет Delo.ua, украинским водителям следует готовиться к существенному подорожанию горючего: в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главным фактором резкого роста цен стало новое обострение боевых действий в Персидском заливе и удары по иранской инфраструктуре, спровоцировавшие скачок мировых котировок на нефть. Пока оптовый рынок нефтепродуктов стремительно дорожает, единственным сохраняющим относительную стабильность сегментом остается автогаз из-за нынешнего низкого спроса.