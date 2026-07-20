Ціна нафти на 20 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту Brent у понеділок перевищили 90 доларів за барель, підскочивши майже на 2% через загострення конфлікту між США та Іраном, яке посилило побоювання щодо перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 20 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 90,19 +2,37% WTI 84,20 +2,07 % Urals 66,84 +0.22 %

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли в ціні на 2,09 долара, або 2,37%, до 90,19 долара за барель, і досягли найвищого рівня з 11 червня, продовживши ріст після зростання на 15,9% минулого тижня. Зазначається, що це стало найбільшим тижневим стрибком ціни з квітня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, підтримку нафтовим котируванням надало загострення конфлікту на Близькому Сході та ризики перебоїв із постачанням сировини. Аналітик Barclays Амарпріт Сінгх зазначив, що найближчими днями стане зрозуміло, наскільки стійким залишиться експорт нафти з регіону в умовах морської блокади. За його словами, ринок недооцінює потенційний дефіцит пропозиції, адже світові запаси нафти зараз перебувають на найнижчому рівні за останні п'ять років.

Додатковий тиск на ринок чинить ескалація бойових дій між США та Іраном. Обидві сторони почали атакувати судноплавство, що підвищило ризики для перевезень через Ормузьку протоку, якою проходить близько 20% світової торгівлі нафтою. За даними LSEG, у неділю через протоку пройшли лише чотири судна проти восьми днем раніше, що свідчить про скорочення судноплавства.

Як пише Delo.ua, українським водіям варто готуватися до суттєвого подорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головним чинником різкого зростання цін стало нове загострення бойових дій у Перській затоці та удари по іранській інфраструктурі, які спровокували стрибок світових котирувань на нафту. Поки гуртовий ринок нафтопродуктів стрімко дорожчає, єдиним сегментом, що зберігає відносну стабільність, залишається автогаз через нинішній низький попит.