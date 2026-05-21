Цена нефти на 21 мая – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 21 мая 2026 цена нефти Brent составляет $108,12 за баррель, WTI — $101,50, а Urals — $101,32. Нефтяной рынок отреагировал ростом цен на фоне ожиданий результатов мирных переговоров между США и Ираном, в то время как реальный дефицит поставок и таяние запасов в США не дают ценам упасть.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 108,12 - 2.00% WTI 101,50 – 1.82% Urals 101,32 – 1.12%

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent подорожали на 78 центов, или 0,74%, достигнув 105,80 доллара за баррель.

В то же время, американская нефть West Texas Intermediate прибавила в цене 84 цента, или 0,85%, и торговалась на уровне 99,10 доллара.

Накануне оба эталона обвалились более чем на 5,6% до минимальных значений через неделю после заявления президента США Дональда Трампа о финальной стадии переговоров с Тегераном, которая, однако, сопровождалась угрозами новых ударов в случае отказа от мирного соглашения.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, несмотря на недавние колебания, в четверг нефтяные котировки несколько укрепились. На настроения участников рынка влияют два фактора: ход американо-иранских переговоров и усиление глобального дефицита из-за падения объемов топлива в хранилищах США.

Нефтяной рынок остается чрезмерно чувствительным к геополитическим новостям с Ближнего Востока, хотя предыдущие подобные оптимистические сообщения уже не раз завершались разочарованием.

По прогнозам аналитиков, средняя цена Brent в текущем квартале составит около 104 долларов за баррель.

Ситуацию усложняет и то, что Иран объявил о создании новой структуры для усиления контроля над стратегически важным Ормузским проливом, через который ранее транспортировалось около 20% мирового объема нефти и сжиженного газа.

Тегеран фактически закрыл эту артерию в ответ на предыдущие атаки США и Израиля, начавшие войну 28 февраля. Несмотря на апрельское прекращение огня, ограничение движения в проливе со стороны Ирана и блокада его побережья Соединенными Штатами продолжаются.

Из-за утраты стабильных поставок с Ближнего Востока страны вынуждены стремительно истощать собственные коммерческие и стратегические резервы.

Управление энергетической информации США (EIA) зафиксировало рекордное за всю историю наблюдений падение: на прошлой неделе из Стратегического нефтяного резерва США было изъято почти 10 миллионов баррелей нефти.

