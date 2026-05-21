Ціна нафти на 21 травня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 21 травня / Depositphotos

Станом на 21 травня 2026 року ціна нафти Brent становить $108,12 за барель, WTI — $101,50, а Urals — $101,32. Нафтовий ринок відреагував зростанням цін на тлі очікувань результатів мирних переговорів між США та Іраном, тоді як реальний дефіцит поставок і танення запасів у США не дають цінам упасти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 21 травня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent 108,12 - 2.00%
WTI 101,50 - 1.82%
Urals 101,32 - 1.12%

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent подорожчали на 78 центів, або 0,74%, досягнувши 105,80 долара за барель.

Водночас американська нафта West Texas Intermediate додала в ціні 84 центи, або 0,85%, і торгувалася на рівні 99,10 долара.

Напередодні обидва еталони обвалилися більш ніж на 5,6% до мінімальних значень за тиждень після заяви президента США Дональда Трампа про фінальну стадію переговорів з Тегераном, яка, проте, супроводжувалася погрозами нових ударів у разі відмови від мирної угоди.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, попри нещодавні коливання, у четвер нафтові котирування дещо укріпилися. На настрої учасників ринку впливають два фактори: перебіг американо-іранських перемовин та посилення глобального дефіциту через падіння обсягів палива у сховищах США.

Нафтовий ринок залишається надмірно чутливим до геополітичних новин з Близького Сходу, хоча попередні подібні оптимістичні повідомлення вже неодноразово завершувалися розчаруванням.

За прогнозами аналітиків, середня ціна Brent у поточному кварталі становитиме близько 104 доларів за барель.

Ситуацію ускладнює й те, що Іран оголосив про створення нової структури для посилення контролю над стратегічно важливою Ормузькою протокою, через яку раніше транспортувалося близько 20% світового обсягу нафти та зрідженого газу.

Наразі Тегеран фактично закрив цю артерію у відповідь на попередні атаки США та Ізраїлю, що розпочали війну 28 лютого. Попри квітневе припинення вогню, обмеження руху в протоці з боку Ірану та блокада його узбережжя Сполученими Штатами тривають.

Через втрату стабільних поставок з Близького Сходу країни змушені стрімко виснажувати власні комерційні та стратегічні резерви.

Управління енергетичної інформації США (EIA) зафіксував рекордне за всю історію спостережень падіння: минулого тижня зі Стратегічного нафтового резерву США було вилучено майже 10 мільйонів барелів нафти. 

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через гучні заяви Дональда Трампа щодо Ірану, що вже спровокувало стрибок міжнародних котирувань. Водночас в Україні ситуація на заправках протилежна: цінники на бензин, дизель та автогаз демонструють різноспрямовану динаміку, а аналітики прогнозують подальше здешевлення пального.

Автор:
Тетяна Бесараб