Во вторник падение цен на нефть длилось второй день подряд. Котировки приблизились к минимальным значениям за последние три месяца из-за роста предложения и ожидания избытка сырья на рынке, несмотря на угрозы судоходства в Ормузском проливе.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 24 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $88,71 +0,7% WTI $79,57 -0,8% Urals $73,93 +3.02%

По состоянию на утро фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 66 центов (0,7%) – до 88,71 доллара за баррель. Накануне они закрылись на самом низком уровне с 31 августа. Фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 60 центов (0,8%) – до 79,57 доллара за баррель, а в начале торгов опускались до минимума с 26 августа.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть Brent потеряли импульс к росту на фоне улучшения поставок и увеличения мировых запасов. По данным Deutsche Bank, в октябре они выросли на 52 млн баррелей, что свидетельствует об избытке предложения на уровне 1,7 млн баррелей в сутки.

В то же время риски нового подорожания сохраняются из-за напряженности между США и Ираном, блокады Ормузского пролива и перебоев в судоходстве. Аналитики отмечают, что рынок постепенно переходит к профициту, однако остается уязвимым к новым перебоям со снабжением.

Напомним, снижение спроса на нефть в США и подготовка украинских автозаправочных сетей к периоду распродаж в рамках "Черной пятницы" способствуют удешевлению топлива в Украине. За последнюю неделю цены на бензин и дизель снизились как в оптовом сегменте, так и на АЗС, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По прогнозам опрошенных экспертов Dilo, до 27 ноября горючее на украинских заправках может подешеветь еще на 4–5 грн за литр. В то же время, автогаз демонстрирует противоположную динамику и продолжает дорожать.