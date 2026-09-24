Цена нефти на 24 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в четверг, 24 сентября, снизились на фоне заявлений Ирана о готовности к дипломатическим переговорам по прекращению войны с США.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 24 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $102,16 – 0,9% WTI $91,39 – 0,8% Urals $107,23 – 0.25%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 92 цента, или 0,9%, до $102,16 за баррель, в то время как фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) снизились на 77 центов, или 0,8%, до $91,39.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть падают, поскольку рынок частично снижает премию за геополитический риск на фоне возобновления поставок из стран Персидского залива и роста надежд на дипломатический прорыв в отношениях между США и Ираном.

Brent сохраняет высшую премию за геополитические риски и риски, связанные с морскими путями, поскольку международные поставки нефти более зависят от возможных перебоев на Ближнем Востоке и в Ормужском проливе, тогда как WTI больше выигрывает от относительно изолированных поставок из США.

Иран и США по-прежнему имеют разногласия по пути прекращения войны, однако дипломатические усилия должны продолжаться, заявил Reuters в среду высокопоставленный иранский чиновник. По его словам, Тегеран анализирует ответ Вашингтона на свои мирные предложения, среди приоритетов которых — снятие военно-морской блокады США по поводу иранских портов и возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Ранее в среду глава службы безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив не будет открыт, пока не будут выполнены условия Ирана.

Государственный секретарь США Марко Рубио в тот же день заявил журналистам, что достижение соглашения с Ираном потребует длительной и напряженной работы. Он также добавил, что у президента Дональда Трампа есть военные варианты действий.

Ранее сообщалось, что спрос на нефтяные танкеры подскочил до максимума из-за ударов в Ормузском проливе. Стремительный рост спроса на нефтяные танкеры для транспортировки нефти из Персидского залива подтолкнул цены на суда к рекордным уровням.