Ціна нафти на 24 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у четвер, 24 вересня, знизилися на тлі заяв Ірану про готовність до дипломатичних переговорів щодо припинення війни зі США.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 24 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $102,16 - 0,9% WTI $91,39 - 0,8% Urals $107,23 - 0.25%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 92 центи, або 0,9%, до $102,16 за барель, тоді як ф'ючерси на West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 77 центів, або 0,8%, до $91,39.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту падають, оскільки ринок частково знижує премію за геополітичний ризик на тлі відновлення постачання із країн Перської затоки та зростання сподівань на дипломатичний прорив у відносинах між США та Іраном.

Brent зберігає вищу премію за геополітичні ризики та ризики, пов’язані з морськими шляхами, оскільки міжнародне постачання нафти більш залежить від можливих перебоїв на Близькому Сході та в Ормузькій протоці, тоді як WTI більше виграє від відносно ізольованого постачання із США.

Іран і США, як і раніше, мають розбіжності щодо шляхів припинення війни, однак дипломатичні зусилля мають тривати, заявив Reuters у середу високопоставлений іранський чиновник. За його словами, Тегеран аналізує відповідь Вашингтона на свої мирні пропозиції, серед пріоритетів яких — зняття військово-морської блокади США щодо іранських портів і відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Раніше в середу глава служби безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що Ормузька протока не буде відкрита, доки не будуть виконані умови Ірану.

Державний секретар США Марко Рубіо того ж дня заявив журналістам, що досягнення угоди з Іраном вимагатиме тривалої та напруженої роботи. Він також додав, що президент Дональд Трамп має військові варіанти дій.

Раніше повідомлялося, що попит на нафтові танкери підскочив до максимуму через удари в Ормузькій протоці. Стрімке зростання попиту на нафтові танкери для транспортування нафти з Перської затоки підштовхнуло ціни на судна до рекордних рівнів.